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民進黨之父都罵綠貪汙 韓國瑜籲投侯康：讓8年烏雲遠離

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜。（記者胡經周／攝影）
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜。（記者胡經周／攝影）

距離大選投票剩不到12小時，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜。不分區立委候選人韓國瑜表示，民進黨的爸爸是前立委林正杰，37年前替民主進步黨取名，一手催生民進黨，如今怎麼說民進黨？貪汙腐敗、無法無天。他喊話，「讓我們一起改變台灣的未來，讓過去8年台灣天空上的烏雲可以遠離而去。」

晚間活動尚未開始，現場就已突破20萬人，今晚藍綠白三陣營拚人氣，各自喊出造勢現場、線上觀看人數，不分區立委候選人謝龍介表示，有人在操作棄保，喊出人數比較多，「我聽你在膨風！」

晚間8時過後，板橋第一運動場外漢生東路旁廣場，塞滿來自全台各地的選民，轉角的區運路封街也爆滿。由於安檢區內擠爆，眾多人群塞在安檢口，連國安單位都在請示能否再讓群眾進入，國安局長蔡明彥稍早也到場。

不分區立委候選人韓國瑜登台呼籲，熱愛中華民國、美麗台灣、乾淨政治，關心下一代發展的好朋友，明天總統選舉全力支3號侯友宜、趙少康，「拜託台灣人民給我們力量，全力支持區域立委，讓立委過半」。

韓國瑜表示，不只林正杰說民進黨貪汙腐敗，連台灣第一個諾貝爾獎得主，長期支持民進黨的李遠哲，都說民進黨二次執政，貪汙腐敗更嚴重。

他說，明天總統、立委選舉，絕對不是侯友宜、趙少康兩個人的問題，也不是區域立委的問題，這關係到2300萬人未來4年，一定要走向乾淨的政治。未來一定要成立特偵組，這是侯友宜堅持的信念，專辦貪汙的大官，哪一個大官，敢貪汙就嚴辦。

韓國瑜說，一定要回到過去30年，台灣人民善良、純樸的風氣。只要認真工作、打拚，未來一定會比現在更好，各行各業努力的工作。民進黨執政8年，不光是貪汙、腐敗，把政府風氣都搞壞了，「拜託大家給我們選票、力量，改變台灣的未來，讓台灣的烏雲遠離而去，我們一起迎接彩雲，擁抱更美好的台灣」。

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華...
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜。（記者胡經周／攝影）

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