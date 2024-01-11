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趙少康桃園市輔選 呼籲柯文哲表態不能藍綠都騙

中央社桃園11日電
國民黨副總統候選人趙少康。（香港中通社）
國民黨副總統候選人趙少康。（香港中通社）

國民黨副總統候選人趙少康今天下午到桃園市進行車隊掃街，並出席立委魯明哲及呂玉玲的造勢晚會，趙少康表示，請民眾黨總統候選人柯文哲清楚表明態度，不能藍綠都騙。

趙少康下午陪同桃園市第3選區（中壢區76個里）立委候選人魯明哲進行車隊掃街，隨後分別參與魯明哲內壢後站團結勝選大會，及桃園市第5選區（平鎮區、龍潭區）立委候選人呂玉玲團結之夜。

趙少康致詞表示，歐亞集團（Eurasia Group）評估今年風險報告中，在美國的「危險朋友（DangerousFriends）」當中，民進黨總統候選人賴清德與烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理尼坦雅胡並列危險朋友，若賴清德擔任總統，將是台海和平很大的威脅。

趙少康說，他今天請民眾黨總統候選人柯文哲清楚表態「選後會不會與民進黨組聯合政府」，以及「會不會跟民進黨一起推立法院長、副院長」，但民眾黨不回答這問題，柯文哲甚至說國民黨在搞棄保，但這跟棄保一點關係都沒有，這是要明確表明態度，不能藍綠都騙。

趙少康指出，既然柯文哲講不清楚，他堅定的講，若侯友宜、趙少康當選總統、副總統絕不會與民進黨組聯合政府，也絕不會與民進黨共推立法院長、副院長，這樣的立場清楚為什麼柯文哲不敢講，所以從現在開始到選前，會不斷地質問柯文哲，請他講清楚。

趙少康呼籲，選票要集中不能分散，最近民進黨推出競選宣傳影片「在路上」，是朝戰爭及貪腐的路上邁進，現在車上還有「胎哥、歪哥跟豬哥」這3哥在車上，絕對權力使人絕對腐化，民進黨最愛說「換人換黨做看看」，現在就是這個時候，要用選票給民進黨教訓。

民進黨 趙少康 柯文哲

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