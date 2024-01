德媒專訪 馬英九：就兩岸關係而言必須相信習近平

馬英九基金會執行長蕭旭岑(右)與前總統馬英九(左)。 圖/聯合報系資料照片

台前總統馬英九 接受德國 之聲專訪,表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話,而非著重武力備戰;當被追問是否信任中國領導人習近平時,馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。

德國之聲(DW)今天刊出8日專訪馬英九的內容與部分訪問片段,影片內容顯示專訪過程中雙方以英語問答。

德國之聲問到,是中國派軍艦接近台灣、派戰機飛越中線,現在用氣球飛越,出現這些挑釁性軍事行動後為何還要把當前兩岸緊張局勢責任歸咎民進黨和賴副總統。

馬英九表示在他任內兩岸簽署23個協議、兩岸人員往來超過500萬次、2015年馬習會,「我擔任總統時,雙邊關係相對和平。我們肯定跟大陸存在一些問題,但從未達到軍事行動程度。但民進黨就不一樣,因為他們都有台獨信念,這對中國大陸來說是最大禁忌」。

對方問馬英九台灣的軍事預算在GDP占比是否足夠、為何不主張加強軍事嚇阻時,馬英九直言,因為無論台灣如何自衛都永遠無法抵禦與大陸戰爭,「也永遠無法獲勝」。

馬英九說:「他們太大了,所以我們不應使用武力的方式來緩和緊張關係」、「如果你始終相信強大的防禦,這雖然沒問題,但在台灣的情況這對我們民眾來說是非常危險的。」

馬英九認為純靠軍事防禦想嚇阻對岸非常困難,「我們不應依賴(軍事)防禦來決定我們的命運,而是必須用和平方式與大陸對話,這樣才能緩和緊張局勢」。

對台灣義務役回復一年役期一事,馬英九表示,在他8年任內役期是4個月,也沒出什麼問題,認為役期4個月已足夠;對於國民黨 總統候選人侯友宜提出將把軍費開支由目前GDP占比2.5%逐步調高為3%,馬英九認為軍費占比還是要看台灣能否與大陸發展更和平、密切的關係而論。

對於德國之聲認為九二共識在台灣越來越不受歡迎、特別是在年輕人,馬英九認為這與一般人都誤解九二共識有關,強調在他擔任總統期間,九二共識是兩岸間非常重要的政治基礎,也是兩岸關係沒走向緊張之所在,「我們必須創造一個可以和平相處的局面,無需使用武力,這可能比任何其他言論都更重要」。

德國之聲追問「所以您認為您可以信任習近平?」時,馬英九回答「就兩岸關係而言,必須相信他(well,as far as cross-strait relations, you have to)。」

對德國之聲問到去年訪中之行一些影像被共軍剪輯入宣傳促統的影片,被中共利用來分化台灣人一事,馬英九表示,對方這類作為一直都有,「我不覺得這能阻止我試圖減輕兩岸緊張局勢的想法,且我也不斷告訴大陸的朋友兩個要素:一是和平,一是民主」。

馬英九表示,國民黨與他都非常明確拒絕「一國兩制」,而且他所說的九二共識是一中各表。

「我們不必遵循大陸的解釋,我們可以有自己的解讀,這是九二共識中非常重要的一部分,實際上可以成為兩岸關係非常重要的政治基礎。我們國民黨和我自己都反對一國兩制,但我接受九二共識,這是兩件事。」

2022年夏天時任眾議院議長裴洛西訪台引發美中及兩岸關係緊張。

對此馬英九表示「我們感謝她的支持,但必須採取其他方式,因為她甚至不知道要如何理解兩岸關係。就像我們有時會擔心一些美國人說必須發給每個台灣人一支AK47步槍來保衛國家」。

被問到若去年還是總統時,會否拒絕裴洛西來訪,馬英九坦言他會拒絕,「正如我所說,他們來拜訪我們是為表達支持,對此我們表示感謝,但應該要知道,如何做才能為兩岸各方所接受,(這點)也許我們比他們知道的更多」。

