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以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

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以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

世界新聞網／輯
示意圖。(路透)
示意圖。(路透)

中國在北京時間9日下午3點宣布成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道；同一時間，台灣人兩度收到國家級「防空警報」簡訊，稱中國發射衛星飛越南部上空。因為正值台灣總統大選倒數敏感時刻，不少民眾以為中共飛彈打過來了。

台灣的國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國今天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。

不過，台灣的國防部在簡訊中的英文為〔Air raid Alert〕Misssle flyover Taiwan airspace , be aware.用的是Misssle(飛彈)一詞。

➤➤➤中國射衛星、台灣響警報 陳建仁立院口誤：中國發射飛彈

中國央視稱，西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

央視稱，愛因斯坦探針衛星在國際上首次大規模運用「龍蝦眼」微孔陣列聚焦成像技術，可實現靈敏度和空間分辨率10倍提升，在進行大視場監測的同時，能夠精準捕捉到宇宙中更加遙遠闇弱的高能暫現源和轉瞬即逝的未知現象，並發布預警引導天地基其它天文設備進行後隨觀測。

台灣國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國發射衛星，已飛越南部上空。（讀者...
台灣國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國發射衛星，已飛越南部上空。（讀者提供）

國防部 中共

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