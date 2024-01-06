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中國取消ECFA部分優惠關稅 王美花：明顯是介選動作

中央社台北6日電
台灣經濟部長王美花。中央社
台灣經濟部長王美花。中央社

中國去年底宣布中止ECFA對丙烯等12項產品的優惠關稅，台灣經濟部長王美花表示，「非常明顯是選前介選動作」，政府會協助廠商分散風險，也重申台灣願意在WTO機制下處理貿易爭議。

王美花今天接受華視節目「三國演議」專訪指出，中國經濟脅迫對象包含南韓、日本、立陶宛、澳洲等，台灣則常常經歷此種壓力，農產品即是一例，一定要有心理準備。

她重申，台灣願意在WTO（世界貿易組織）機制下處理貿易爭議，對於中國近期取消「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）12項石化產品優惠關稅 ，「非常明顯是選前介選動作」。

王美花指出，前年早收清單產品出口中國金額約205億美元，至去年底降至150億，原因除中國經濟不佳，中國今年將陸續開出更多產能，全球石化業都擔心中國大量傾銷問題，經濟部已與石化業者討論因應。

她說，「假設今天要全部取消」，政府一定會協助企業分散風險、進行全球布局。

中國國務院關稅稅則委員會去年12月21日發布公告，今年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的協定稅率，恢復原來稅率。經濟部國際貿易署分析，此種經濟脅迫行為成效將相當受限。

關稅 WTO 國務院

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