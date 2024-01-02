蕭美琴八德開講 強調她與賴清德有一特點比其他2組強

民進黨副總統候選人蕭美琴（白衣者）今晚到桃園開講，支持民眾夾道歡迎。記者陳俊智／攝影

民進黨 桃園市議員呂林小鳳今天在八德區元聖宮舉辦問政說明會，號召民眾支持民進黨正副總統候選人賴清德 與蕭美琴，力挺無黨籍立委趙正宇連任。蕭美琴今晚出席活動，強調3組總統候選人，只有民進黨「美德配」曾在台北以外的地方服務過，更了解台灣的建設與發展，「不能只是以台北的角度看台灣」，選對的人、走對的路很重要。

蕭美琴表示，她擔任駐美代表很努力，也得心應手，「有一點不想離開」，但台灣有更多的責任，需要有經驗、有歷練、有能力的人跟台灣一起往前走，所以接下賴清德的邀請擔任副總統候選人，希望未來可以跟賴清德一起帶領台灣。

蕭美琴表示，民進黨在這次選舉一直強調「選對的人、走對的路」，對的人就是有能力、有經驗的人，今天3組候選人中，只有賴清德跟蕭美琴在台北以外的地方服務過，更了解在看台灣的建設跟發展時，不能只是以台北市的角度來看台灣，要有全台灣資源均衡的角度，看台灣未來的整體規畫跟建設。

至於對的路，她說，就是讓台灣均衡發展的路，也是守護台灣民主和平發展的路，更是讓台灣創興繁榮的路。這幾年，在台灣人共同的努力之下，在一個很複雜的國際局勢和大環境裡面穩健拚經濟，她也在美國跟大家一起拚，「蔡英文總統跟我說去美國要拚台灣的安全，也要拚台灣的經濟」，所以爭取到美國總統拜登就任簽的第一個貿易協定，而且拜登上任後也積極幫台商做全球布局、解決台商面臨的課稅問題，也解決了美商要在台灣擴大投資 的問題。

蕭美琴說，美光、微軟、Google和亞馬遜等企業這幾年都在加碼投資台灣，我們塑造了一個外商跟台商都願意投資的環境。台灣跟美國的貿易在這幾年成長120%，我們努力讓台灣開拓與全世界接軌的空間，就是要讓台灣更繁榮，就是要讓百姓在安居樂業時候為下一代打好基礎，面對世界未來的挑戰。