台總統辯論會／侯：九二共識非一國兩制 賴：反對兩制就不要接受九二

2024總統候選人電視辯論會在公視舉行，民眾黨總統候選人柯文哲（右起）、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德出席。(記者余承翰／攝影)

民進黨賴清德 、國民黨侯友宜 、民眾黨柯文哲 三位總統候選人在台北時間30日進行電視辯論，三立作為媒體代表之一詢問三人對統獨看法。侯友宜表示，他反台獨、反對一國兩制，堅守民主自由，也不要把九二共識抹黑、變成一國兩制。

賴清德則強調，會跟中國對等尊嚴下交流合作，但若反對一國兩制，就不要接受九二共識，這是矛盾的。柯文哲則主張，他提出兩岸一家親只是表達善意，現階段他也反對去中化，要在台灣保有民主自由的生活方式底線下，和中國認識合作、促進兩岸和平。

侯友宜回答時表示，賴清德兩岸路線模糊，柯文哲則是提出兩岸一家親，他要走台灣中間路線，在現行憲法、兩岸人民關係條例架構下互動，民進黨抹黑九二共識是一國兩制，不是這樣子，兩岸主權互不承認、治權互不否認，台灣未來由2300萬人共同決定，要對話、交流才能降低風險，並主張用實力確保和平，優先加強國防及軍備實力來嚇阻。

賴清德則指出，現在對台灣生存威脅最大的還是中國，他會團結國人，強化和民主陣營合作，跟中國對等尊嚴下交流合作，謀求兩岸福祉，他認為，說接受九二共識就是台灣新中間主義，這社會沒有幾人贊成，既然反對一國兩制，就不要接受九二共識，這是矛盾的。

柯文哲則強調，兩岸同文同種，但有不同政治制度和生活方式，他主張台灣自主、兩岸和平，應在台灣包有民主自由下互相、認識、瞭解、尊重、合作以及最難的諒解。

柯文哲指出，兩岸應思考美國國務卿布林肯形容美中關係「可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時對抗」，他過去有雙城論壇、世大運等兩岸談判經驗，現在體育、經濟可以談，政治現階段則沒辦法。