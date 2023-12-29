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台學生割頸驚傳案外案 師生恐慌…名主播轟「法律縱容」

記者張曼蘋／新北即時報導
示意圖非事發點。聯合報系資料照片
示意圖非事發點。聯合報系資料照片

新北楊姓國3生割頸案，驚傳被害人招魂隔天，28日清晨同一學校對面早餐店聚集8名男子對著穿制服的學生叫囂。警方盤查8人部分有毒品詐欺、妨害自由與滋事等前科，擔心滋擾學生，當下勸離。目前警方除維持原有全天候巡邏外，上下學與午休時段也增派警力至校園周邊。另外，知名主播張雅琴也在節目中談及割頸案，怒轟乾兄妹罔顧人命，「台灣法律縱容」。

消息傳開後，再次引發師生恐慌。有學生發文說「我們明明不是加害者，也不是被害者，且大部分學生安分守己，可是你們的這些作為卻影響到我們，現在我們身著校服，只會被別人嗤之以鼻」。

土城分局回應，本案經到場查處，有8名男子共乘兩輛賓士車，經查部分有詐欺、毒品、妨害自由等刑案紀錄，但未發現有違禁品，他們強調只是吃早餐，因此只能登記資料後勸離，同時通知校方若發現可疑人等立即報警。

不過，警方也掌握，這群人與捲入割頸的少女熟識，且疑因先前少女遭網路肉搜，引發輿論撻伐，懷疑有其他同學刻意攻擊少女，因此準備找學生談判。但警方提早掌握並追蹤幕後聚合，一有滋擾或違法情事立即查辦。

毒品 詐欺

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