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賴清德：若讓國會藍白合主導國家政策 對國家絕對不利

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德。記者蘇健忠／攝影
民進黨總統候選人賴清德。記者蘇健忠／攝影

民進黨總統候選人賴清德今天在政見發表會指出，1月13日大家一定要出來投票，如果國民黨跟民眾黨「藍白合」在國會占多數，將利用國會多數力量，用修法、立法來主導國家政策，到時將往兩岸一家親及九二共識的方向走，對台灣絕對不利，服貿也好、貨貿也罷，以及ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）都不是台灣應該走的路。

賴清德說，剛剛兩位候選人不約而同提到一個中國原則，他想請問全國父老鄉親，也請兩位市長作答，兩岸一家親跟要推動服貿，背後是不是一個中國原則？另外不斷地在強化台灣的主權，可是接受九二共識之後，如何保障台灣主權？父老鄉親不妨再想想，台灣應該是要自信地在信賴台灣這條路上，持續壯大，還是要走回頭路？

賴清德說，不管是接受九二共識或接受兩岸一家親，或是推動服貿，真的對台灣有比較好嗎？這一次的總統大選，除了在選擇總統副總統候選人，哪一個對國家有使命感，有能力守護國家安全，又可以促進台灣民主和平繁榮，也是選擇國家的一個方向。

賴清德表示，敬請各位父老鄉親，1月13日一定要出來投票，如果國民黨跟民眾黨「藍白合」在國會占多數，那會是什麼情況？他們可以利用國會多數力量，用修法立法來主導國家政策，到時將往兩岸一家親及九二共識的方向走，這是一個中國原則，對台灣絕對不利，服貿也好、貨貿也罷，以及ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）都不是台灣應該走的路。

賴清德說，更何況台灣在蔡英文總統領導下，台灣已經成功走進世界，世界已經看到台灣，肯定台灣，上架台灣，總體經濟已經有長足進步，再把經濟進步的果實分享給社會大眾，這條路才是應該走的路，更何況政府已經提出加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）申請案，也獲得美日及國際社會支持，他未來會讓台灣順利加入。

賴清德也說，台灣也已經成功地和美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」，也和英國簽訂了深化台灣跟英國經貿夥伴的關係協定，也跟加拿大還有澳大利亞正在簽訂類似的協定。換句話說，「我們已經走進世界，世界已經敞開雙臂來歡迎台灣的參與。台灣的經濟實力、產業實力，絕對有辦法在未來的國際發展當中，為國家做出貢獻，也讓台灣占有一席之地。在這種狀況之下，我們絕對不能走回頭路。」

賴清德 投票 國民黨

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