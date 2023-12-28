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國民法官也落淚...台男悲鳴愛子慘死 要凶手一輩子贖罪

記者曾健祐／台中即時報導
黃男（中）案發後遭逮。圖／報系資料照
黃男（中）案發後遭逮。圖／報系資料照

全台首件國民法官案由台中地院連續密集審理5天，被控殺人的黃姓業務員始終緘默，被害施姓男子家屬今淚灑法庭，施的父親直言「驟失愛子痛苦與日俱增」，施擔任護理師的姊姊說，自己每天都在救護失血患者，弟弟身中13刀倒臥血泊卻沒人救他，有國民法官聆聽時也當庭落淚。

全案起因於，黃姓男子（22歲）東海大學法律系畢業後，因愛慕同校、介紹他進直銷公司的施姓男子，黃向施表白遭拒，去年10月20日躲在施租屋處，涉嫌持刀刺死對方，台中地檢署依殺人罪嫌起訴黃。

中院今下午科刑調查由訴訟參與人表示意見時，施男父親沈痛說，施排行老么，除有雙胞胎哥哥還有2個姊姊，自小施就貼心善良、負責有禮，在飯桌上總是最後一個夾菜，還會手寫卡片送家人，出事後這些東西他們都不敢再看怕觸景傷情，並形容驟然痛失愛子的創傷與日俱增。

施父說，當天接到警方電話說「你的小孩被殺，失去生命跡象」，他晴天霹靂難以置信，就連高齡8、90歲父母都堅持要見愛孫最後一面，連夜北上台中到台中看到卻是冰冷遺體。

施父還說，他為了回兒子租屋處找健保卡，一開門滿屋都是血，四處噴濺、血腳印遍布，這情景他永遠忘不了，不敢想像兒子是在多麼不甘的情況下失去生命，要凶手用一輩子來贖罪。

廖的母親說，當初生雙胞胎兄弟時血崩，如今孩子長大成人卻面臨喪子之痛，認為凶手惡毒要他早日伏法。

施男擔任護理師的大姐表示，她工作中不停救護出血患者，她的弟弟卻在血泊中死亡，自己卻沒辦法救弟弟，也要凶手永遠帶著愧疚；施的二姐啜泣對弟弟喊話，要他到夢裡來訴說，在夢中還能感受到弟弟的體溫和記憶鍾的笑容，更痛斥凶手一命換一命都不為過。

期間黃男坐在被告席也流下眼淚、擤鼻涕；還有1位國民法官聆聽家屬陳述時也動容拭淚。

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