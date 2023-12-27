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房裡老發著綠光怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

回應趙少康 國台辦：望有關人士多說有利台海和平的話

記者陳政錄／北京即時報導
國民黨副總統候選人趙少康日前表示，未來他與侯友宜任內，絕不推動「統一談判」。記者季相儒／攝影
國民黨副總統候選人趙少康日前表示，未來他與侯友宜任內，絕不推動「統一談判」。記者季相儒／攝影

國民黨副總統候選人趙少康近日表示，「從不認同共產主義、從不親共」，並承諾未來他與侯友宜任內，絕不推動「統一談判」。面對台灣大選鄰近，各陣營候選人相繼對兩岸議題表態，大陸國台辦發言人陳斌華27日表示，希望島內（指台灣）有關人士多說有利於兩岸關係和平發展與台海和平穩定的話，多做有利於增進兩岸互信理解的事。

陳斌華27日主持今年最後一場國台辦例行記者會，對於趙少康的說法，做出上述回應。

他還說，「和平統一，是平等協商、共議統一」。 唯有以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠，兩岸長期存在的政治分歧才能逐步化解。

陳斌華接著強調，「祖國終將統一，也必然統一」。 真誠希望所有台灣同胞像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與推進祖國和平統一的正義事業。

在此之前，國民黨副主席夏立言也曾在接受媒體訪問時說，國民黨絕不是「親中」或「統一」的政黨，引發關注。當時，陳斌華稱，大陸對有關言論表示關切，「大陸民眾對這種損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情的言論紛紛表達不滿」。

大陸國台辦發言人陳斌華對趙少康的言論回應說，望有關人士多說有利台海和平穩定的話。...
大陸國台辦發言人陳斌華對趙少康的言論回應說，望有關人士多說有利台海和平穩定的話。記者陳政錄／攝影

國民黨 趙少康 夏立言

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