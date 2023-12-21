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查稅風波、被罰2萬後…富士康集團捐近2000萬賑災甘肅強震

記者陳宥菘／即時報導
甘肅日前強震，鴻海在中國的富士康集團22日宣布，決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元人民幣。（路透）
甘肅日前強震，鴻海在中國的富士康集團22日宣布，決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元人民幣。（路透）

日前甘肅強震已造成甘肅、青海省135人死亡、近千人受傷。鴻海在中國的富士康集團22日宣布，決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元人民幣（約280萬美元）。這也是富士康歷經10月查稅風波以及11月中遭輕罰2萬人民幣後，與中國官方最新的公開互動。

界面新聞報導，富士康官方微博22日上午發布消息指，「12月18日23時59分，甘肅積石山縣發生6.2級地震。富士康科技集團決定攜旗下上市公司工業富聯，共同向甘肅、青海地震災區捐款2000萬元人民幣，捐贈款項用於地震災區緊急救援、災民安置與災後重建等工作」。

此前，環球時報10月22日披露，中國稅務部門對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查；自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

而根據和訊網11月20日報導，武漢富聯科技因編造虛假計稅依據，違反稅收徵收管理法等，被中國國家稅務總局武漢市稅務局第二稽查局擬罰款人民幣2萬元。

值得一提的是，遭罰款的富聯科技（武漢）有限公司是富聯精密電子（鄭州）有限公司100%持股的子公司，而後者又是富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）100%持股的子公司。而工業富聯本次與富士康共同捐款賑災。

甘肅 地震 武漢

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