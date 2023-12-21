柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間

民眾黨總統候選人柯文哲遭踢爆，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車。（圖：民眾提供）

民眾黨總統候選人柯文哲 遭指農地違規使用。農業部 今天說明，土地鋪了水泥，不是挖起來後就又可種植；曾被不當利用的土地，要恢復重新種植，須投入金錢、時間才能恢復生產力。

柯文哲近日遭指農地違規使用，他今天受訪表示，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，不過他會補繳所得稅，捐出租金 所得也沒問題，並請不分區立委提名人黃國昌找律師擔任第三者協助處理。

新竹市政府日前向中央社記者表示，派員前往現場勘查後，確認此農地未作農業使用部分，將發文限期30天內改正恢復作農業使用，屆期若未改善將依區域計畫法規定開罰新台幣6萬元至30萬元。

民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，今天已和廠商會勘並確認施工細節，將於明天上午9時開挖刨除瀝青。

農業部今天舉辦「守護台灣羊 我們做到了 成功撲滅羊痘獲WOAH認同」記者會，代理部長陳駿季接受媒體聯訪時表示，為了維持糧食安全，必要守護的是總量約81萬公頃農地，不只是量的問題，更要守護的是農地品質。

陳駿季指出，以柯文哲的情況，是在非都市計畫的農牧用地，如果違反農地農用可依區域計畫處理，主責單位則是縣市政府。

陳駿季說明，土地鋪了水泥，不是挖起來後就又可以種植，因為土壤是會呼吸的，鋪上水泥後對土壤的品質會有影響；曾被不當利用的土地，土壤本身的品質就衰弱了，要恢復重新種植，就必須投入金錢、時間，才能恢復生產力