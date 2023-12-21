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中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

記者陳素玲／台北即時報導
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國今天宣布中止部分石化業關稅優惠，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年解讀，中國此舉顯示其對台經貿已由過往農漁產品的個案式報復措施，轉向ECFA工業產品結構性報復，對台政策更強硬；盡管ECFA占台灣出口比例不高，衝擊不大，但對業者來說，下一波是誰？何時會被報復？形成不確定因素，後續值得關注。

台經院研究員邱達生也說，雖然此次取消優惠稅率占出口中國占比非常低，經濟上衝擊不顯著，但中國祭出的手段都是ECFA早收清單協議，且是取消關稅優惠，並非禁止出口，因此台灣很難到WTO申訴處理。

劉大年分析，以往中國限制台灣出口都是農漁產品，例如鳳梨。釋迦、石斑等，屬於個案式、非ECFA產品，但是在中國宣布對台灣啟動貿易壁壘調查後，從宣布台灣違反貿易壁疊到中止12項石化產品關稅優惠，可以發現中國對台經貿已經轉向ECFA工業產品的結構性報復措施。

他說，中國也強調如果不改善，未來不排除有下一波，如此一來，因為ECFA早收清單還有紡織、機械等產業，對業者形成不確定性；盡管早收清單占總出口最多5%左右，但是都屬傳統產業，這次制裁的項目，原本關稅都是零，但未來恢復後有些是10%，有些6%，有些則是2%，不管怎樣，每個產業多少都有影響，最重要的是，下一波是誰？何時會被取消優惠？形成很大不確定性。

劉大年認為，以前中國祭出報復，不嚴格要求改善，但這次要求台方改善，否則還有下一波，顯示對台政策轉趨強硬，未來無論誰選上去復談，可能中國都會提出更多要求，談判難度都變高，值得後續關注。

台經院研究員邱達生認為，中國此次終止的稅率優惠只是部分產業的某些細項，占出口中國的占比非常低，經濟上衝擊不會很顯著；但中國祭出的手段都是ECFA早收清單協議，而且只是取消關稅優惠，並非禁止出口，因此台灣很難到WTO申訴處理。

邱達生分析，中國今天宣布終中部分項目適用稅率優惠，只是石化業部分細項，包括10項有機化學體、及2項塑橡膠製品，占出口中國比重應該很低，在經濟上衝擊不會很顯著。且中國挑選的項目主要是象徵性，因為不是禁止進口而是取消優惠稅率，廠商出口中國成本增加，估中國目的是要政府回應廠商損失，就像以前禁止農漁產品，主要目的是希望衝擊業者，進而施壓政府進行因應；政府如果無法協助，就會失去一部分民心。

他預判，接下來中國方面仍可能會有下一波動作，因為ECFA早收清單還有紡織、機械及農渔產品，難保未來中國對台貿易措施不滿，不會再找其他項目開刀。不過他說，如果政府回應讓陸方滿意，恢復關稅優惠也不無可能。

台經院研究員邱達生。本報資料照片
台經院研究員邱達生。本報資料照片

關稅 WTO 釋迦

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