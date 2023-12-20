我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

侯友宜拋成立特偵組 柯文哲反對：主政者更方便操縱

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（左）在競辦總幹事黃珊珊（右）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左）在競辦總幹事黃珊珊（右）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影

首場總統政見發表會今晚登場，國民黨總統候選人侯友宜表態要成立新的特偵組，民眾黨總統候選人柯文哲第二輪發言時表示，他不贊成設特偵組，把這麼大權力集中幾個人身上，更方便主政者操縱。柯文哲也批評，蔡政府最讓人失望的是司法改革，他主張吹哨者保護法、不法餽贈罪、司法官說罪、棄保錢早罪、妨礙司法公正罪，希望法律之前人人平等。

針對侯友宜主張成立新的特偵組，辦理貪汙等案件，柯文哲表示，不贊成成立特偵組，辦大官如果需要幾個人偵辦，等於告訴民眾，我們不是法律之前人人平等的國家，所以希望司法改革蔡政府做不好地方。

柯文哲批評，蔡政府最讓台灣失望的就是司法改革，剛上任信誓旦旦說要司法改革，後來無聲無息，現在連談都不敢談，司法是國家最後一道防線，應該要讓人民可信，很遺憾，目前台灣司法在民間可信度很低，所以主張司法改革委員會要真正落實，司法系統要透明跟公正度要改進，要讓人民相信司法公平正義，民進黨執政下變成權貴司法。

柯文哲也批評，當前台灣政府的財政問題就是特別預算常態化，蔡政府執政八年來，特別預算超過2.4兆元，還大幅舉債，自稱財政紀律很好還有盈餘，那是因為特別預算不算支出，所以有盈餘，難道特別預算不用還嗎？他擔任台北市長任內還有盈餘，在疫情期間沒有舉債，政府卻編列特別預算八千四百億元，結果疫苗要靠其他人送，很懷疑錢都花到哪裡去。

柯文哲提到，要改善財政收支劃分法，目前地方政府要靠中央補助財源才能達到收支平衡，地方政府要看中央眼色，看誰聽話中央就給誰錢，不聽話就不給，民進黨執政前喊要推動財劃法修法，結果執政後，權力使人腐化，執政至今都不願意推動財劃法修法。

柯文哲 預算 侯友宜

上一則

賴清德批柯侯：要你們兩個來反貪腐是請鬼拿藥單

延伸閱讀

柯文哲：有跟大陸打交道成功經驗 沒讓台灣權益受損

柯文哲：有跟大陸打交道成功經驗 沒讓台灣權益受損
籲賴清德終結台獨黨綱 侯友宜：中華民國憲法是護國神山

籲賴清德終結台獨黨綱 侯友宜：中華民國憲法是護國神山
台灣總統選舉首場政見會 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

台灣總統選舉首場政見會 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲
遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」

遭爆名下農地違規使用變停車場 柯文哲：速刨水泥「不賴皮」

熱門新聞

東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑
科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票