侯友宜拋成立特偵組 柯文哲反對：主政者更方便操縱

民眾黨總統候選人柯文哲（左）在競辦總幹事黃珊珊（右）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影

首場總統政見發表會今晚登場，國民黨總統候選人侯友宜 表態要成立新的特偵組，民眾黨總統候選人柯文哲 第二輪發言時表示，他不贊成設特偵組，把這麼大權力集中幾個人身上，更方便主政者操縱。柯文哲也批評，蔡政府最讓人失望的是司法改革，他主張吹哨者保護法、不法餽贈罪、司法官說罪、棄保錢早罪、妨礙司法公正罪，希望法律之前人人平等。

針對侯友宜主張成立新的特偵組，辦理貪汙等案件，柯文哲表示，不贊成成立特偵組，辦大官如果需要幾個人偵辦，等於告訴民眾，我們不是法律之前人人平等的國家，所以希望司法改革蔡政府做不好地方。

柯文哲批評，蔡政府最讓台灣失望的就是司法改革，剛上任信誓旦旦說要司法改革，後來無聲無息，現在連談都不敢談，司法是國家最後一道防線，應該要讓人民可信，很遺憾，目前台灣司法在民間可信度很低，所以主張司法改革委員會要真正落實，司法系統要透明跟公正度要改進，要讓人民相信司法公平正義，民進黨執政下變成權貴司法。

柯文哲也批評，當前台灣政府的財政問題就是特別預算 常態化，蔡政府執政八年來，特別預算超過2.4兆元，還大幅舉債，自稱財政紀律很好還有盈餘，那是因為特別預算不算支出，所以有盈餘，難道特別預算不用還嗎？他擔任台北市長任內還有盈餘，在疫情期間沒有舉債，政府卻編列特別預算八千四百億元，結果疫苗要靠其他人送，很懷疑錢都花到哪裡去。

柯文哲提到，要改善財政收支劃分法，目前地方政府要靠中央補助財源才能達到收支平衡，地方政府要看中央眼色，看誰聽話中央就給誰錢，不聽話就不給，民進黨執政前喊要推動財劃法修法，結果執政後，權力使人腐化，執政至今都不願意推動財劃法修法。