賴清德批侯友宜：說要守護中華民國 卻又接受九二共識

民進黨總統候選人賴清德。記者胡經周／攝影

總統候選人政見發表會第一場今天登場，民進黨總統候選人賴清德 在第一輪強調未來將為國家社會人民四項重大使命。對於兩岸政策，他問國民黨總統候選人侯友宜，「你口口聲聲說要守護中華民國 ，卻又接受九二共識，你難道不知道中國國家主席習近平，在去年中共二十大 會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制，完全沒有中華民國的空間？」

賴清德說，1996年台灣第一次舉行總統直選，是台灣人民第一次當家作主，全世界都在關注，中國發射飛彈造成台海危機，人心惶惶，有人選擇離開，但有更多人留下來，當時他37歲，是成大醫院總醫師，為了守護剛剛萌芽的民主台灣，毅然決然追隨民主前輩的腳步，棄醫從政，他認為人生在世找一間會讓血會熱的工作來做也不虛此生，近30年來，他的決心沒有改變，意志更加堅定，他決定參選總統，他將承擔起承先啟後，為國家社會人民四項重大使命。

賴清德說，第一，保衛國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群先來後到，只要認同台灣，都是這塊土地的主人，他將永遠堅持自由民主的憲政體制，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途也只有2350萬台灣人民才有權利決定，未來我將團結國人，走在蔡英文總統信賴台灣的路上，走進世界、壯大台灣。

賴清德說，「侯市長，你口口聲聲說要守護中華民國，卻又接受九二共識，你難道不知道中國國家主席習近平，在去年中共二十大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制，完全沒有中華民國的空間，我想請問，你如何用一個中國原則的九二共識守護中華民國？你都已經接受了九二共識，2350萬的國人哪裡有權利來決定台灣的前途？」

賴清德說，「柯主席，你平時講話很粗，你的兩岸一家親喊得大小聲，接受一個中國原則，請問你如何走蔡英文總統的外交路線？近日柯主席批評國民黨本來就是紅的，侯趙配更是急速親中，趙少康反批柯主席是親中加三級，你們是五十步笑百步，都無法保衛國家生存。」

賴清德說，他參選總統，是為了守護2350萬人民的寶貴生命，和平無價，戰爭沒有贏家，他願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門，和中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮「，我們對和平有理想，但不存在幻想，在中國尚未放棄武力犯台之前，我將落實和平四大支柱行動方案，強化全民保家衛國的意識，強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，強化威懾的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，達到和平的目標，靠實力保衛國家，不是靠侵略者的善意。」

賴清德說，「侯市長，柯主席，你們真的認為接受一個中國原則，九二共識、或兩岸一家親，在處處配合中國批判台灣挑釁，就可以獲得和平嗎？」他也說，「2350萬條寶貴的生命，真的可以寄託在中國的善意嗎？」

賴清德指出，「侯市長、柯主席，我們一樣都追求和平，但不一樣的是，你們是走向統一的假和平，我則是維持現狀的真和平。」

賴清德也說，「柯市長，1997年香港被迫回到中國，結果失去全世界，台灣迎向世界走向未來，台灣股市已經超過香港恆生指數，再這種狀況之下，你們真認為過時的服務貿易協定、把台灣的經濟再度鎖入中國，並開放大量中生來台就業 ，真的對台灣人民的生活會比較好嗎？」