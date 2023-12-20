賴清德批侯友宜：說要守護中華民國 卻又接受九二共識
總統候選人政見發表會第一場今天登場，民進黨總統候選人賴清德在第一輪強調未來將為國家社會人民四項重大使命。對於兩岸政策，他問國民黨總統候選人侯友宜，「你口口聲聲說要守護中華民國，卻又接受九二共識，你難道不知道中國國家主席習近平，在去年中共二十大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制，完全沒有中華民國的空間？」
賴清德說，1996年台灣第一次舉行總統直選，是台灣人民第一次當家作主，全世界都在關注，中國發射飛彈造成台海危機，人心惶惶，有人選擇離開，但有更多人留下來，當時他37歲，是成大醫院總醫師，為了守護剛剛萌芽的民主台灣，毅然決然追隨民主前輩的腳步，棄醫從政，他認為人生在世找一間會讓血會熱的工作來做也不虛此生，近30年來，他的決心沒有改變，意志更加堅定，他決定參選總統，他將承擔起承先啟後，為國家社會人民四項重大使命。
賴清德說，第一，保衛國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群先來後到，只要認同台灣，都是這塊土地的主人，他將永遠堅持自由民主的憲政體制，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途也只有2350萬台灣人民才有權利決定，未來我將團結國人，走在蔡英文總統信賴台灣的路上，走進世界、壯大台灣。
賴清德說，「侯市長，你口口聲聲說要守護中華民國，卻又接受九二共識，你難道不知道中國國家主席習近平，在去年中共二十大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制，完全沒有中華民國的空間，我想請問，你如何用一個中國原則的九二共識守護中華民國？你都已經接受了九二共識，2350萬的國人哪裡有權利來決定台灣的前途？」
賴清德說，「柯主席，你平時講話很粗，你的兩岸一家親喊得大小聲，接受一個中國原則，請問你如何走蔡英文總統的外交路線？近日柯主席批評國民黨本來就是紅的，侯趙配更是急速親中，趙少康反批柯主席是親中加三級，你們是五十步笑百步，都無法保衛國家生存。」
賴清德說，他參選總統，是為了守護2350萬人民的寶貴生命，和平無價，戰爭沒有贏家，他願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門，和中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮「，我們對和平有理想，但不存在幻想，在中國尚未放棄武力犯台之前，我將落實和平四大支柱行動方案，強化全民保家衛國的意識，強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，強化威懾的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，達到和平的目標，靠實力保衛國家，不是靠侵略者的善意。」
賴清德說，「侯市長，柯主席，你們真的認為接受一個中國原則，九二共識、或兩岸一家親，在處處配合中國批判台灣挑釁，就可以獲得和平嗎？」他也說，「2350萬條寶貴的生命，真的可以寄託在中國的善意嗎？」
賴清德指出，「侯市長、柯主席，我們一樣都追求和平，但不一樣的是，你們是走向統一的假和平，我則是維持現狀的真和平。」
賴清德也說，「柯市長，1997年香港被迫回到中國，結果失去全世界，台灣迎向世界走向未來，台灣股市已經超過香港恆生指數，再這種狀況之下，你們真認為過時的服務貿易協定、把台灣的經濟再度鎖入中國，並開放大量中生來台就業 ，真的對台灣人民的生活會比較好嗎？」
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