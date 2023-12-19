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參選後家人給什麼建議？吳欣盈自嘲：不要讓記者激怒我

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈被問到參選後家人給什麼建議，她自嘲「不要讓記者激怒我」。圖/擷取自youtube台視新聞頻道
民眾黨副總統候選人吳欣盈被問到參選後家人給什麼建議，她自嘲「不要讓記者激怒我」。圖/擷取自youtube台視新聞頻道

民眾黨副總統候選人吳欣盈近來部分發言引發討論，19日晚播出的訪問中，被問到參選後家人給什麼建議，吳欣盈自嘲「不要讓記者激怒我」，她告訴家人不會的，「It’s only politics！（只是政治而已）」不用太放在心上；選戰倒數這段期間不斷在做滾動式調整，能幫柯文哲加分才是最重要的。

吳欣盈指出，當公眾人物被批評、用顯微鏡檢視，她覺得也是合理的，她的背景是做中長期投資的，以前壽險業投資也好，或在倫敦幫退休金投資也好，身為長期投資者，最需要的就是看定一個三年、五年、十年的眼光，中間當然會有一些波折，但如果覺得方向是對的、有堅持的原則的話，其他的就只是雜音而已，她不把這些雜音看得太重。

主持人侯乃榕問吳欣盈，參選後生活出現哪些改變？家庭背景、財產申報被放大檢視，如何調適。吳欣盈表示，立法院的工作明年1月底結束，選舉期間本來就要幫同事輔選，現在因為副總統候選人身份，有其他工作像辯論、政見發表等，責任稍微再重一些而已，希望能陪主席走完這段路。

吳欣盈表示，最重要的是必須跟選民溝通，有問題就要解決，但解決方法是跟相關監理機構去接洽和討論，有答案出來，而不是新聞或政治炒作。她是候選人中大家較不熟悉的，因此易被攻擊，這部分她也看得滿開的，會把不理性或非事實的批評當成雜音，但也樂於接受建言、新資訊和想法。

欣賞的政治人物？吳欣盈說是凱薩大帝、前美國總統富蘭克林妻子愛蓮娜‧羅斯福。凱薩大帝發明曆法、做土地規劃，在當時很前瞻，但也要警惕，極權的人到最後都要擔心自己的下場；愛蓮娜‧羅斯福則是擔任聯合國的美國代表，同時也主動帶動世界人權宣言，在女性工作權益、黑人權益都具前瞻性。

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