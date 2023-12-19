柯文哲農地遭爆變停車場 新竹市府：依程序會勘並依法辦理

民眾黨總統候選人柯文哲今遭財經專家徐嶔煌踢爆，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車。圖／民眾提供

民眾黨總統候選人柯文哲 今遭財經專家徐嶔煌踢爆，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車，對此，業者坦承有付租金 在農地上停放車輛；新竹市府產發處指出，外界質疑現場有農地非農用情形，涉及違規認定與實際行為人為何都需進一步了解，將依程序會勘，依法辦理。

產發處指出，隆恩段1320地號係屬特定農業區農牧用地，地主6人共同持有，針對外界質疑現場有農地非農用情形，市府將依程序邀集相關單位會勘，查察實際狀況後依規辦理，一切都會依法行政。

柯文哲回應，該怎麼處理就怎麼處理，還笑稱「本人不會賴皮」，如果需要補繳稅或做什麼，就讓新竹市政府調查清楚。

遊覽車業者表示，三年前疫情嚴重時，遊覽車沒生意無處可去，需要大片空地停放，才會透過友人介紹找到當地作為停車場，後來得知現場是農牧用地，也坦承有付租金，但負責人表示，接洽的地主並非柯文哲，他也不認識柯文哲。

民進黨 新竹市議員楊玲宜說，這個問題並不在補稅，而是農牧用地不能作為停車場使用，柯文哲身為民眾黨總統候選人高喊居住正義、解救青年、要還國家於民，卻被踢爆坐擁東區水源段價值千萬的農地，甚至違法作停車使用，收取停車費，看在民眾的眼裡相當諷刺，另外，柯文哲作為總統候選人卻輕描淡寫掩蓋自己的錯誤，實在可恥。

民進黨新竹市議員曾資程說，柯文哲7日才推出農業政策，說要推動守護農地智慧農業，卻被踢爆持有竹市特定農業區農牧用地，未作農業使用，而是鋪上瀝青鋪面，供大型遊覽車停車使用，言行不一。

公開資訊顯示，柯文哲在2008年買入竹市隆恩段1320地號農牧用地，占地700坪當中柯文哲持分為24分之5，附近居民表示，當地原本是空曠的農地，大約3年前開始有大客車開進去當作停車場。

徐嶔煌踢爆，柯文哲名下持有的隆恩段1320地號不只是農牧用地，還是特定農業區，理應作為農業用途，但現場不僅是柏油鋪面，還停多輛遊覽車，外界合理懷疑柯文哲與共同持有人將這塊土地租給遊覽車公司使用。

徐嶔煌說，如此的問題是，第一，農地沒農用，還做為停車場，這個態樣與黃國昌的農牧用地變停車場是一樣的。其次，該農牧用地屬特定保護區，理論上保護等級應該更高，卻被拿來當停車場，這與柯文哲幾天前發表農業政策所稱「保護農業、守護農地」完全衝突。

徐嶔煌指出，若柯文哲與其他共同持分者有收受租金，柯就有報稅問題，然而柯有無申報或逃漏稅，必須好好解釋。另外，柯取得該土地後，地方就有傳聞可能會變更為頭前溪都市重劃區，一旦成真，就會有龐大開發效益，柯當初買這塊地的用意究竟為何，也需要說清楚。