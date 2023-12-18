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被兵變才知她「千人斬」 下面長超多珍珠…崩潰急求醫

記者吳慧芬／高雄即時報導
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）

台灣一名阿兵哥遭逢兵變，悲傷難抑時，友人安慰他說，其實他的前女友是「千人斬」，和很多人有一腿，頓時由傷心轉為震驚，仔細檢查下體，發現龜頭上真有一顆顆凸起物，他認為是得了菜花直奔醫院，但醫師告知他，只是良性的陰莖珍珠疹，應該原本就有長，只是因細心查看才注意到，不用治療，不過，阿兵哥仍然覺得心裡毛毛的，除自費為「小弟弟」打雷射，還接種了菜花疫苗

收治病例的泌尿專科醫師陳昭安表示，這名23歲的阿兵哥，就診時神色慌張，自述下面長了菜花，他請阿兵哥褪褲檢查，其龜頭、尿道旁許多如針頭般大小白色的陰莖珍珠疹。

阿兵哥接著說，「我一定是得了菜花」，稱自己前陣子被兵變很傷心，來安慰他的朋友卻說『分了也好，以前不敢告訴你，那個女的性生活超亂的，和XXX還有XXX都有一腿』，「我趕快檢查下面，真的一顆又一顆的、一定是被她傳染了菜花。」

陳昭安說，他向這名阿兵哥解釋這是陰莖珍珠疹，是良性組織，不用理會，但阿兵哥反駁「這些全是新長出來的，以前沒有」，陳昭安再解釋，那可能是阿兵哥之前沒注意，此次因友人的話，很仔細檢查，才發現陰莖上有長珍珠疹。

陳昭安並解釋，陰莖珍珠疹好發於尿道、龜頭附近，僅0.1公釐大，頭圓圓的，可長多顆，大小多一致，有些人出生即有；但是性傳染病「菜花」的頭，「就真的像花椰菜、刺刺的」，也可能長很多顆，但有大顆有小顆，且短時間內，就可能長很多，一叢又一叢的。

即使醫師建議不必治療，但阿兵哥堅持無法接受，自費在陰莖上打雷射，燒灼掉這些珍珠疹，且因阿兵哥太不放心，又自費接種HPV菜花疫苗，以降低未來感染菜花的機率。

台灣衛福部國民健康署「幸福e學園」衛教網站，也有對陰莖「珍珠疹」做說明，指陰莖珍珠疹係單純由腺體分泌與包皮垢刺激引起的增生，不會致病、不需治療，但幾乎所有男性看到陰莖珍珠疹存在時，在不知成因下，會心生恐懼。陳昭安指，依健康觀點，男性可與陰莖珍珠疹和平共存，無需做雷射等治療。

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