我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

哥大教授艾明如：排華法律正在增加 彷彿歷史重演

趙少康曝國民黨內民調 20到29歲兩陣營打平

記者侯俐安／台北即時報導
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。本報資料照片
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。本報資料照片

國民黨副總統參選人趙少康今天說，根據國民黨最新民調，昨天侯康配與賴蕭配民調只差1％，20歲到29歲侯康配和賴蕭配打平，雖然同樣兩組都不好，相較之下，柯文哲達到50％，但至少兩陣營拉平了，伯仲之間，還有得拼」。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今天在YahooTV「今日誰來沛」專訪，趙少康透露，根據國民黨最新民調，昨天「侯康配」與「賴蕭配」民調只差1％，20到29歲「侯康配」和「賴蕭配」打平，雖然同樣「兩組都不好」，相較之下柯文哲達到50％，但至少兩陣營拉平了。「伯仲之間，還有得拼」。

為拉青年票，趙少康將上「賀瓏夜夜秀」，趙少康笑說，他家就有「反對黨」，「每天都在反對我」。所以他去和學生們互動沒有問題。但他也坦言，30年沒在公職上，應多聽年輕人聲音，未來為年輕人創造和平、繁榮的環境，現在做的一切都是為了年輕人，「我們是未來的歷史，你們是未來的希望」。

三人談到少子化政見時，鍾沛君則首度鬆口喜事，明年會幫人口數「加一」，如果政黨輪替，「一定會以媽媽的身分監督你們。」

侯友宜也說，國民黨只有一個心願，就是希望政黨輪替，民進黨做不好就換人，「國民黨也有做不好的時候，我們四年做不好，就換人！本來就應該承擔」；趙少康趕緊接話，「我們不會做不好。」

針對如何向郭台銘釋出善意，侯友宜說，相信郭台銘還是熱愛中華民國，希望永續繁榮。郭台銘是又做得成功、對台灣經濟貢獻大，他到現在覺得郭台銘是領導台灣的一把好手，「歡迎他回來，替台灣打出經濟蓬勃的脈絡。」希望能共同拚經濟、愛和平，把台灣帶往更好的方向。

國民黨 趙少康 民調

上一則

黃國昌狂打賴萬里老家 姚立明：沒有東西可以打了

延伸閱讀

柯文哲爆國民黨脫產 朱立倫：別聽黨產會鬼話

柯文哲爆國民黨脫產 朱立倫：別聽黨產會鬼話
內參民調贏侯康 學者：柯文哲防棄保策略

內參民調贏侯康 學者：柯文哲防棄保策略
侯友宜、傅崐萁破冰 兩人互相稱讚拉抬聲勢

侯友宜、傅崐萁破冰 兩人互相稱讚拉抬聲勢
自比「正港土雞」 侯友宜：不會親中賣台

自比「正港土雞」 侯友宜：不會親中賣台

熱門新聞

抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜