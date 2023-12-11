趙少康曝國民黨內民調 20到29歲兩陣營打平

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。本報資料照片

國民黨 副總統參選人趙少康 今天說，根據國民黨最新民調 ，昨天侯康配與賴蕭配民調只差1％，20歲到29歲侯康配和賴蕭配打平，雖然同樣兩組都不好，相較之下，柯文哲達到50％，但至少兩陣營拉平了，伯仲之間，還有得拼」。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今天在YahooTV「今日誰來沛」專訪，趙少康透露，根據國民黨最新民調，昨天「侯康配」與「賴蕭配」民調只差1％，20到29歲「侯康配」和「賴蕭配」打平，雖然同樣「兩組都不好」，相較之下柯文哲達到50％，但至少兩陣營拉平了。「伯仲之間，還有得拼」。

為拉青年票，趙少康將上「賀瓏夜夜秀」，趙少康笑說，他家就有「反對黨」，「每天都在反對我」。所以他去和學生們互動沒有問題。但他也坦言，30年沒在公職上，應多聽年輕人聲音，未來為年輕人創造和平、繁榮的環境，現在做的一切都是為了年輕人，「我們是未來的歷史，你們是未來的希望」。

三人談到少子化政見時，鍾沛君則首度鬆口喜事，明年會幫人口數「加一」，如果政黨輪替，「一定會以媽媽的身分監督你們。」

侯友宜也說，國民黨只有一個心願，就是希望政黨輪替，民進黨做不好就換人，「國民黨也有做不好的時候，我們四年做不好，就換人！本來就應該承擔」；趙少康趕緊接話，「我們不會做不好。」

針對如何向郭台銘釋出善意，侯友宜說，相信郭台銘還是熱愛中華民國，希望永續繁榮。郭台銘是又做得成功、對台灣經濟貢獻大，他到現在覺得郭台銘是領導台灣的一把好手，「歡迎他回來，替台灣打出經濟蓬勃的脈絡。」希望能共同拚經濟、愛和平，把台灣帶往更好的方向。