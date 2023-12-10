韓國瑜助選 推第3胎補助百萬 重啟特偵組辦貪官

彰化縣立委參選人鄭俊雄今天在員林市成立國民黨總統參選人侯友宜、鄭俊雄員林市聯合競選總部，彰化縣長王惠美等人站台助講。(記者林宛諭／攝影)

國民黨 不分區立委參選人韓國瑜 今天下午到彰化縣為彰化第四選區立委參選人鄭俊雄助選，韓國瑜說，未來將和立委們一起推動，只要生第三胎，政府將補助100萬元(新台幣，約3.2萬美元)，也要推重啟特偵組，專辦貪官，不管藍綠、不管是總統、部長、院長只要貪汙就辦。

鄭俊雄今天在員林市舉辦國民黨總統參選人侯友宜、與鄭俊雄的員林市聯合競選總部成立大會，韓國瑜、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣縣長張麗善、國民黨秘書長黃健庭、國民黨彰化縣黨部主委、立委謝衣鳳、前彰化縣長卓伯源等人、不分區立委參選人謝龍介、海軍前總司令上將季麟連都前來站台助選，聯合競總由員林市長游振雄擔任主委、縣議員張錦昆任總幹事。

韓國瑜說，未來他除了要支持鄭俊雄所提出的要在彰化成立國家花卉育種貿易中心，並要推動加強交通建設，要建立全島高速鐵路聯網，讓全台變成一日生活圈。

韓國瑜說，投錯票比失戀還嚴重，失戀了大哭一場，過幾天再去找一個真愛，但投錯票，就得再等4年，而且如果選出貪汙腐敗的總統與立委也沒辦法了，所以未來若他們進入立法院也要全力推動特偵組，不是只要辦民進黨 ，如果是國民黨也要辦，只要是貪汙都要辦，因官位愈大，若亂搞，老百姓受難。

王惠美說，早期台灣錢淹腳目，景氣很好，但民進黨執政後，現在很多人在放無薪假，台灣一定要和平，否則若耽心有戰爭，也會影響外銷訂單，所以選的總統一定要能讓兩岸和平，也要保障台灣主權能站得住。

王惠美說，近年為了爭取彰化建設，她不分藍綠去向彰化各立委拜託，連要爭取員林交流道的都市計畫2公頃做土地開發也被打回票，還有卓伯源縣長時期在溪州要開發一個工業用地，環評都過了，但後來又說南彰化一定要做農業用，北彰才工業用，因此還讓縣府賠了二億元，也造成允強、正新、建新很多企業只好到外縣市擴廠，所以人口才會外流，讓她有志難伸，所以要支持國民黨總統侯友宜和立委鄭俊雄，讓中央支持建設彰化。