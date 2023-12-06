我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

點頭了 侯友宜宣布：王金平接任全國後援會總會長

記者鄭媁／台北7日電
國民黨主席朱立倫（左至右）上午陪同總統參選人侯友宜、副手趙少康拜會立法院前院長王金平。（記者鄭媁／攝影）
國民黨主席朱立倫（左至右）上午陪同總統參選人侯友宜、副手趙少康拜會立法院前院長王金平。（記者鄭媁／攝影）

國民黨主席朱立倫今上午陪同總統參選人侯友宜、副手趙少康拜會立法院前院長王金平。侯友宜會後宣布，將邀請王金平擔任全國後援會總會長；王金平表示，希望團結所能團結的力量，為國家安全、社會繁榮發展，人民的權利增進來奉獻努力。

經過一小時會談，侯、趙、朱、王四人一同下樓受訪。侯友宜表示，在這次總統參選過程中，他非常感恩王金平從一開始就力挺至今，尤其過程中遇上很多困難，王金平不斷幫忙排除，凝聚所有能團結國民黨的力量。王金平從政以來為國為民，從不為個人考量，完全以國家發展、人民福祉為最大奉獻力量，他敬佩也感恩。

侯友宜表示，到了選舉最重要關鍵時刻，王金平思思念念他的選情，不但願意在國民黨困難時候，擔任這次國民黨總統候選人全國後援會總會長，同時整合所有大家能團結所有力量，帶著國民黨所有後援會夥伴全力衝刺，就像趙少康一樣臨危授命、情義相挺，他非常感恩。

王金平表示，當初國民黨要提名總統時，侯友宜、郭台銘兩位競爭，當時他就表明，只能支持黨提名的人，在之後侯友宜獲得國民黨提名，因此自始至終，他只有支持黨提名的侯友宜來從事競選。

王金平也說，這幾個月以來他感受到，侯友宜在國政方面的理解及認知一直在成長，往非常成熟的境界前進，自從他邀請趙少康擔任副手後，可以說侯康配實在是很好的組合、互補性很高。現在六成民意期待政黨輪替，要實現人民願望，落實到政黨輪替，必須要更團結換取國人的理解。

朱立倫表示，王金平是大家的前輩，他對國家的貢獻及對台灣的愛，全民非常理解，尤其他對地方非常了解，在選戰最關鍵時刻，他們共同向王金平請益，拜託他擔任全國後援總會的總會長，王也願意為所有台灣民眾打拚，盼能號召各界團體、各地方人士共同支持侯康配，對此他要表示最高敬意與最多感謝。

趙少康則說，王金平在立法院就是他們的領導，他願意慷慨承諾擔任全國總會總會長，等於為侯康配增加數萬甲兵，百萬雄師，選舉勝算一定更高。

王金平 侯友宜 國民黨

上一則

桃花、酒駕醜聞連環爆 藍批蔡政府貪腐、好財色

延伸閱讀

侯友宜推政見搶青年票 民進黨衝政黨票「搶救王義川」

侯友宜推政見搶青年票 民進黨衝政黨票「搶救王義川」
財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產
藍綠搶攻客家庄 賴拋桃竹苗大矽谷 侯友宜設百億基金

藍綠搶攻客家庄 賴拋桃竹苗大矽谷 侯友宜設百億基金
親綠民調 侯康配領先柯盈配近17百分點

親綠民調 侯康配領先柯盈配近17百分點

熱門新聞

民進黨正、副總統參選人賴清德、蕭美琴（圖）昨天在北平東路競總前，封街舉辦造勢大會，遭媒體質疑國籍問題是否有資格參選的她，對此並未多做回應，只向支持者們宣達民進黨執政以來的成績。記者許正宏／攝影

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

2023-12-03 09:53
1987年台灣開放民眾前往大陸探視。圖為當時民眾排隊遞交申請。（聯合報系資料照）

36年前返陸探親找初戀 台老兵「身不由己文」惹哭全網

2023-11-29 17:44
抖音神曲「科目三」熱度延燒進海底撈，不少中國顧客光臨海底撈，便會要求店員跳舞蹈，風潮甚至影響到台灣海底撈員工。（取材自TikTok）

中國海底撈「特殊服務」害慘台灣 店員坦言：壓力大到想離職

2023-12-04 23:29
汐止分局外觀。圖／資料畫面

台夫妻未下樓吃午餐 母親上樓驚見兒子媳婦割喉慘死

2023-12-03 12:17
(聯合報系資料照)

最新民調侯康配下滑 他直指國民黨缺「這兩種票」

2023-12-04 13:27
民進黨前主席施明德。聯合報系資料照片

82歲施明德病危…陳文茜爆他住加護病房 孩子急返台打氣

2023-12-04 12:06

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該