點頭了 侯友宜宣布：王金平接任全國後援會總會長

國民黨主席朱立倫（左至右）上午陪同總統參選人侯友宜、副手趙少康拜會立法院前院長王金平。（記者鄭媁／攝影）

國民黨 主席朱立倫今上午陪同總統參選人侯友宜 、副手趙少康拜會立法院前院長王金平 。侯友宜會後宣布，將邀請王金平擔任全國後援會總會長；王金平表示，希望團結所能團結的力量，為國家安全、社會繁榮發展，人民的權利增進來奉獻努力。

經過一小時會談，侯、趙、朱、王四人一同下樓受訪。侯友宜表示，在這次總統參選過程中，他非常感恩王金平從一開始就力挺至今，尤其過程中遇上很多困難，王金平不斷幫忙排除，凝聚所有能團結國民黨的力量。王金平從政以來為國為民，從不為個人考量，完全以國家發展、人民福祉為最大奉獻力量，他敬佩也感恩。

侯友宜表示，到了選舉最重要關鍵時刻，王金平思思念念他的選情，不但願意在國民黨困難時候，擔任這次國民黨總統候選人全國後援會總會長，同時整合所有大家能團結所有力量，帶著國民黨所有後援會夥伴全力衝刺，就像趙少康一樣臨危授命、情義相挺，他非常感恩。

王金平表示，當初國民黨要提名總統時，侯友宜、郭台銘兩位競爭，當時他就表明，只能支持黨提名的人，在之後侯友宜獲得國民黨提名，因此自始至終，他只有支持黨提名的侯友宜來從事競選。

王金平也說，這幾個月以來他感受到，侯友宜在國政方面的理解及認知一直在成長，往非常成熟的境界前進，自從他邀請趙少康擔任副手後，可以說侯康配實在是很好的組合、互補性很高。現在六成民意期待政黨輪替，要實現人民願望，落實到政黨輪替，必須要更團結換取國人的理解。

朱立倫表示，王金平是大家的前輩，他對國家的貢獻及對台灣的愛，全民非常理解，尤其他對地方非常了解，在選戰最關鍵時刻，他們共同向王金平請益，拜託他擔任全國後援總會的總會長，王也願意為所有台灣民眾打拚，盼能號召各界團體、各地方人士共同支持侯康配，對此他要表示最高敬意與最多感謝。

趙少康則說，王金平在立法院就是他們的領導，他願意慷慨承諾擔任全國總會總會長，等於為侯康配增加數萬甲兵，百萬雄師，選舉勝算一定更高。