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吳欣盈參選未告知家人 吳東進：連我都管不了她

吳欣盈參選未告知家人 吳東進：連我都管不了她

記者沈能元／台北即時報導
新光醫院董事長吳東進(圖)對於女兒吳欣盈目前參選的表現，吳東進說，「也是還在學習」，政治與一般商業不同，「在什麽地方，得罪什麽人都不知道」。(本報系資料照)
新光醫院董事長吳東進(圖)對於女兒吳欣盈目前參選的表現，吳東進說，「也是還在學習」，政治與一般商業不同，「在什麽地方，得罪什麽人都不知道」。(本報系資料照)

「新光公主」吳欣盈成為柯文哲副手，共同參選台灣2024總統大選，但近日多項發言引起爭議。日前媒體記者詢問，參選前是否曾經與家人說明，卻回嗆記者「妳當記者有問妳爸媽嗎？」，而昨日媒體記者詢問吳欣盈，關於前往杜拜參與聯合國第28屆氣候峰會（COP28）是否為躲避國籍問題時，她再度表示「希望媒體以後問問題要做功課，自己查證一下。」

新光醫院董事長吳東進今參加「新光人壽60周年」茶會表示，女兒成為柯文哲副手，他也是等女兒決定後才被通知，「事先完全沒有和家人商量」，他笑說，「連我都管不了她」，但女兒做事很負責任，在選上立委後，立刻請辭新光醫院董事。對於女兒參選，他認為「有誰可以幫醫界講話、幫年輕人講話，都應該全力支持」。

對於，女兒吳欣盈目前參選的表現，吳東進說，「也是還在學習」，政治與一般商業不同，「在什麼地方，得罪什麼人都不知道」，他日前去看女兒，發現女兒家裡有20多名維安人員，如果不是成為候選人，不會有如此待遇，但成為候選人，這是需要的，因為參與公開活動，有人會藉機接近，維安是需要的。

吳東進說，女兒從小就隨著他參與許多國際活動，包括曾與剛過世的前國務卿季辛吉、前總統柯林頓、蘇聯（現為俄羅斯）總統戈巴契夫等人見面、合照，吳東進回想這些過往，充滿父愛。

吳欣盈正在立法院推動人工生殖法，吳東進說，國內30至40歲適婚女性約有80多萬人，但其中約5成、40多萬人沒有結婚，或是經濟能力還無法養小孩，呼籲政府應補助年輕女性「凍卵」，等待有能力的時候，再來生孩子。因此，願意補助年輕人「凍卵」等於「凍蒜」，而有誰可以幫醫界講話、幫年輕人講話，都應該全力支持。

吳欣盈昨前往杜拜參與COP28，吳東進說，這次同樣參與COP28的台灣永續能源研究基金會，於17年前由新光保全、新光人壽、大台北瓦斯公司各捐助3千萬元，以及他個人捐助1千萬元成立，共同為永續能源盡一份心力。

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