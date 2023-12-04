又有台男魂斷柬埔寨 太陽穴中彈

上月7日，一名年約30歲台灣男子被發現陳屍柬埔寨波比市一輛汽車右前座。（圖／取自柬中時報網站）

台籍吳姓男子上月7日在柬埔寨遭人槍殺陳屍汽車內，不到一個月，前天又有台籍張姓男子在柬國中彈身亡；刑事局昨接獲通報，柬國警方懷疑張開槍自戕。接連發生台灣人在柬國中彈身亡，刑事局正設法透過管道了解案情，並釐清兩者是否有關。

據「柬中時報」報導，台籍55歲張姓男子，前天傍晚五點半在柬埔寨首都金邊菩森芷區小巷被發現中彈身亡；目擊者向警方稱，看到死者穿Ｔ恤、牛仔短褲及拖鞋，走到案發地點後傳出槍響；張太陽穴中一槍，柬國警方在現場找到一把短槍及多顆子彈，懷疑飲彈自盡。

刑事局昨接獲柬國警方通報，從死者身上護照資料確認身分；據案發現場照片，遺體手握一把手槍，後續由外交部提供急難救助及聯繫家屬。

上月7日，台籍50歲吳姓男子在柬埔寨被發現遭槍殺陳屍汽車內，柬國警方鎖定三名台灣人涉案，逮捕提供槍枝周姓男子，但主謀徐姓男子及身分不詳槍手逃回台。

刑事局查出吳在台曾被查獲經營詐騙集團 機房，也曾赴柬埔寨涉詐被遣返 ；主嫌徐男同樣曾在台被查獲詐欺 案，懷疑命案與詐欺糾紛有關。

柬埔寨奉行「一中」政策，台灣欠缺外交管道，官警認為兩起案件柬國警方提供卷宗資料機率低，台灣警察沒有事證就難以偵辦；就算透過非正式管道取得資料，未經由外交部代表處，台灣司法是否承認具證據能力，也是問題。

據了解，柬埔寨警方並未提供犯嫌指紋或ＤＮＡ交刑事局比對，何以查出涉案台灣人身分，證據連結狀況不明。