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孫曉雅駁棄台論 強調美國內對台共識超越其它政策

中央社台北4日電
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）在台大法學院發表年終政策演說，右為台大副校長丁詩同。（中央社）
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）在台大法學院發表年終政策演說，右為台大副校長丁詩同。（中央社）

針對美國是否會基於對中國利益拋棄台灣，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天明確表示，「答案是否定的」，她想不出美國有任何其他政策，能像對台政策一樣，獲得如此多跨黨派、跨部門的強力支持，且又深受美國人民歡迎。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天應邀至台灣大學發表「年終政策演說」，聚焦網路攻擊（cyberattacks）及操弄網路資訊（online information manipulation）議題。她演講後接受台大副校長丁詩同代表聽眾提問，數位發展部長唐鳳等多位政商界人士出席。

孫曉雅表示，台灣遭受嚴重網路攻擊，不只影響人民日常生活，也試圖掏空民主體制，台灣主要面臨來自單一國家的網路威脅，美國則面臨多國網路威脅，因此台美應合作因應挑戰。

孫曉雅指出，甚至AIT本身也成為網路攻擊目標，一家大型跨國科技公司最近分析顯示，由某個國家資助的行為者，暗中推動了新一波批評AIT，並散布相關謊言的網路活動。

被問到對中國短影音平台「抖音」（Tiktok）的看法，孫曉雅舉起桌上的手機直言，這是美國政府提供的公務手機，上面是不能安裝抖音的，因為抖音提供資訊的安全性與正確性，都不足以讓美國政府感到安心。

孫曉雅也對年輕人使用社群網站提出忠告說，她的子女正值大學、研究所年紀，作為負責任家長，她會勸告小孩，別在社群媒體張貼不想被未來老闆看到的照片，「像是不要貼那種到處跑趴的照片」。

孫曉雅表示，一些俄羅斯、烏克蘭士兵因攜帶智慧手錶等裝置上戰場，導致行蹤被敵人鎖定，年輕人可能覺得使用手錶的計步App無傷大雅，但有心人可藉此追蹤個資，駭入銀行帳戶或竊取隱私用以威脅，而如何提高資安、防範不實消息，正是美台攜手合作的核心議題。

對於外傳美國恐因對中利益「棄台」，孫曉雅斬釘截鐵表示，「答案是否定的」（the answer is no）。她強調，美國對台政策數十年來是一貫的，不只獲得民主黨與共和黨跨黨派支持，也獲得行政部門與國會的支持，「一個政策要獲得這種程度共識，是極難的」。

孫曉雅指出，美國總統拜登在還擔任參議員時，就投票支持台灣關係法，美國許多最高階官員都參與了法案起草過程，台美關係過去數十年來受台灣關係法規範，相信未來也會持續下去。

丁詩同追問，這是否表示台美關係將一直「堅若磐石」，孫曉雅對此做出肯定答覆。她表示，自己想不出華府有任何一個其它政策，能像對台政策一樣，獲得如此強力的跨黨派、跨行政立法部門支持，且又深受美國人民歡迎。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）現身台大法學院，...
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）現身台大法學院，發表年終政策演說。（中央社）
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（中）前往台大發表年終政策演說，會中向與會來賓致...
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（中）前往台大發表年終政策演說，會中向與會來賓致意。（中央社）

孫曉雅 抖音 AIT

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