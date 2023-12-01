台駐法代表與法企談台海 世界愈關注愈不會有戰爭

台駐法代表吳志中。（本報資料照片）

台駐法國代表吳志中日前與法國企業領袖組成的「中小型獨立成長企業」聯盟共進午餐。他致詞時表示，台灣人性格是能將困難化為優勢。並指出，戰爭可能性低，且愈談論就愈不會有。

受「中小型獨立成長企業」（Ethic）聯盟之邀，吳志中與法國企業領袖們供進午餐，法國媒體平台「巴黎訊息」（Affiches Parisiennes）報導吳志中與企業領袖會面的情形，在文中稱其為「大使」，並介紹吳志中過去在法國求學10年，曾為外交部次長及東吳大學國際關係教授。

吳志中在致詞時表示，「很榮幸能來談我的國家」，接著便聚焦台灣科技發展和與法國的經濟連結。他指出，長榮航空最近才下訂33架價值100億歐元的空中巴士；去年5月，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也親自宣布台灣企業輝能將在敦克爾克（Dunkerque）的超級電池工廠投資 近50億歐元。

他說：「因此，台灣投資法國，也購買『法國製造』」，中國和香港過去20年來，投資法國的數目總和是近100億歐元。

吳志中向在座的企業老闆解釋，台灣人口等於澳洲 ，國民生產毛額8000億歐元，是世界第20大強權，且進出口表現亮眼。

他指出，台灣成功的原因之一在於台灣人的性格，「我們能將困難轉化為優勢」。台灣承受不清楚的國家認同、外交孤立與長期的入侵威脅。

報導寫道，然而台灣的多樣性與開放性轉化成優勢，例如這個國家成了其他亞洲國家LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）人士與社運人士的庇護所。

吳志中說：「我們一直都面臨困難，但我們予以回應，並說『若我們再努力一點，或許就能被國際社會承認。」另外，（面對國際參與）台灣口號是「台灣能幫忙，也會做到」。

台灣的夥伴能信任台灣，「他們知道若訂了5萬片晶片，就一定會準時交貨，且品質優良」。

吳志中認為，在中國投資和做生意困難許多，「因有太多紅線」，例如中國人民日前就曾因法方貌似對北京 奧運不友善，及巴黎政府授與達賴喇嘛榮譽市民稱號而抵制家樂福。

吳志中在餐會中表示，民主良好運作也是台灣的資產之一，新冠肺炎（COVID-19）疫情時期的管理世界有目共睹。而面對天災，台灣也展現韌性，「我們不能戰勝自然力量，而是應該調整應對，有時這就是機會來源」。

面對法國人也相當關切的台海局勢，吳志中重申中國戰鬥機每天都至少有5到6次擾台，飛進台灣防空識別區，「這個脈絡是有可能挑起世界大戰的」。

另外，台灣總統大選將近，法國商界更加關心台灣動向，Ethic聯盟會長蒙東（Sophie de Menthon）就詢問台灣遭入侵可能性。

對此吳志中強調，法國無法置身衝突之外，「因為台灣製造全球92%的半導體」，無論是手機、麥克風、汽車等，「這等同於如今的全球經濟。若戰爭發生，這個世界將完全被顛覆」。此外，全球有60%的貨櫃轉運都在台灣海峽。

然而吳志中讓與會者安心，他說：「個人而言，我不認為有會戰爭，前提是全世界不斷討論它」。並指出，中國的野心是要宰制太平洋，「他們想改變國際法，讓其對自己有利」。

「中國式的全球化，就是強權決定他們的勢力範圍，人民不再是主宰，而是要服務國家，我們回到了過去」，吳志中強調。

最後吳志中也說，台灣人並非反中國，「事實上，我們只是想保護自己的民主制度」。