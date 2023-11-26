指台北男人上酒店是為Business 柯文哲：周末回家假裝好男人

民眾黨總統參選人柯文哲出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，並進行演講。(記者林伯東／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 26日出席「眾青開講」活動，有學生提問數據分析與民眾隱私 的問題，柯文哲當場分享起擔任台北市長的經驗，包括過去在新冠肺炎 肆虐期間，台北市政府透過資料庫發現，酒店在周末的生意比較差，他還笑稱「台北的男人去酒店不是娛樂，而是為了Business（公事），周六周日每個人都回家，假裝當好男人。」

台灣民眾黨在劍潭青年活動中心舉辦「眾青開講」活動，有學生代表在提問，台灣目前有2300多萬的車輛，其中機車就占了1440多萬輛，如果設置過多攝影機，恐怕有侵犯隱私的問題，未來要如何取得權衡空間。

柯文哲表示，目前台北市至少有1萬6000多支攝影機，自己過去擔任8年台北市長，重大刑案破案率百分之百，只要有哪裡發生兇殺案，就把附近的攝影機調出來，一個都逃不掉，台灣還沒有像中國大陸，採用人工智慧天眼計畫，現在還要靠警察調出來看。

柯文哲說，刑事案件可以百分之百抓到，其中最大的理由就是攝影機，很多人都說攝影機會侵犯人權，但是台北市每次舉辦市政座談，很多里長都要求增設攝影機，「所以攝影機是這樣，他平常看你的時候，你覺得很不爽，但是你的機車被偷，就說沒裝攝影機。」

柯文哲說明，他後來在台北市政府成立資料委員會，蒐集來的資料要使用，應該要有所規範，今天會有這個問題，來自人民對政府不信任，中國大陸的破案率也是百分之百，因為每個人都用人臉辨識，但是萬一全部都採用電子支付，「那汽車旅館不就掛了嗎？」

柯文哲指出，當年新冠肺炎疫情爆發，台北市有建立資料庫，出入八大行業營業場所，大家都要掃描身分證的條碼，哪一天生意比較好，自己都有做過研究，後來發現周六周日的生意比較不好，「台北的男人去八大行業是為了Business（公事），而不是為了娛樂，因為周六周日都要回家當好男人。」

柯文哲表示，國家要管到什麼程度，誰可以使用、分析那些資料，乃至於有沒有違反人權，這些都是好問題，就像很多人去汽車旅館，最後被市府抓到，因為大家都不會講實話，他們去哪間汽車旅館，然後在裡面吸毒、性交、亂七八糟，最後都是靠電子足跡才抓到。

柯文哲坦言，這是很難回答的題目，政府蒐集到的資料，包括誰可以用、用到什麼程度，還有要怎麼管制，有很多都講不出答案，自己還是主張先做審查，他不敢保證一定沒有問題，但是還是先走、有問題再修，不過現在的資料委員會，不知道還有沒有在作業。