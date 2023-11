蕭美琴低調登機返美 帶4隻貓回台團圓拚選舉

蕭美琴(左三)穿著藍白灰色格紋連帽外套,戴著口罩、背著包包。(記者黃仲明/攝影)

民進黨副總統參選人蕭美琴台灣時間26日下午自桃園國際機場搭機前往美國,但蕭美琴並未現身地勤櫃台報到,而是由隨行人員代為辦理出境手續。蕭美琴一行3人直到下午5時17分,才在航警局副局長陪同下,從管制區入境層直接穿過候機室進入空橋登機。

蕭美琴26日搭乘中華航空CI-12航班飛往紐約,隨行人員於3時45分許先到航空公司地勤櫃檯完成報到手續,在5時17分左右,其他同班機的旅客正在排隊登機時,蕭美琴穿著藍白灰色格紋連帽外套,戴著口罩、背著包包,全身包緊緊,前後各有一名助理陪同,三人在航警局人員帶領從入境層直接穿過候機室登機。

蕭美琴日前完成APEC 任務後,直接自舊金山 返台。她今天在臉書 分享4隻貓咪照片,並透露今晚將啟程赴美完成離職及交接手續,並把已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣;她說,過幾天就會返台,全力衝刺選舉。

蕭美琴傍晚透過臉書發文表示,宣布參選後,過完緊湊的一周,行程滿檔,也非常充實。

蕭美琴說,她上周完成亞太經濟合作會議(APEC)任務後直接自舊金山返台,今天晚上要啟程赴美完成離職及交接手續,打包並把她已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣;不捨他們也要跟著長途旅程,但親愛的毛小孩返台團圓是必要的。

蕭美琴表示,她會快速將美國工作圓滿交接,過幾天就返台全力衝刺選舉,「2024團結一致!Made inTaiwan, we are the best!」