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蕭美琴登機返美 帶4隻貓回台團圓拚選舉

蕭美琴低調登機返美 帶4隻貓回台團圓拚選舉

記者黃仲明／桃園機場即時報導
蕭美琴（左三）穿著藍白灰色格紋連帽外套，戴著口罩、背著包包。（記者黃仲明／攝影）
蕭美琴（左三）穿著藍白灰色格紋連帽外套，戴著口罩、背著包包。（記者黃仲明／攝影）

民進黨副總統參選人蕭美琴台灣時間26日下午自桃園國際機場搭機前往美國，但蕭美琴並未現身地勤櫃台報到，而是由隨行人員代為辦理出境手續。蕭美琴一行3人直到下午5時17分，才在航警局副局長陪同下，從管制區入境層直接穿過候機室進入空橋登機。

蕭美琴26日搭乘中華航空CI-12航班飛往紐約，隨行人員於3時45分許先到航空公司地勤櫃檯完成報到手續，在5時17分左右，其他同班機的旅客正在排隊登機時，蕭美琴穿著藍白灰色格紋連帽外套，戴著口罩、背著包包，全身包緊緊，前後各有一名助理陪同，三人在航警局人員帶領從入境層直接穿過候機室登機。

蕭美琴日前完成APEC任務後，直接自舊金山返台。她今天在臉書分享4隻貓咪照片，並透露今晚將啟程赴美完成離職及交接手續，並把已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣；她說，過幾天就會返台，全力衝刺選舉。

蕭美琴傍晚透過臉書發文表示，宣布參選後，過完緊湊的一周，行程滿檔，也非常充實。

蕭美琴說，她上周完成亞太經濟合作會議（APEC）任務後直接自舊金山返台，今天晚上要啟程赴美完成離職及交接手續，打包並把她已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣；不捨他們也要跟著長途旅程，但親愛的毛小孩返台團圓是必要的。

蕭美琴表示，她會快速將美國工作圓滿交接，過幾天就返台全力衝刺選舉，「2024團結一致！Made inTaiwan, we are the best！」

舊金山 臉書 APEC

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