談個資隱私 柯文哲：男人上酒店是為公事 不是為娛樂

民眾黨總統參選人柯文哲下午出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，並進行演講。記者林伯東／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲 今天談到數據分析與隱私 權的權衡問題時說，他在疫情 期間曾分析，台北的男人去酒店是為了公事，而不是為了娛樂，因為星期六、日要回家，假裝當好男人。

民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌與陳昭姿等人出席。

會中支持者詢問，柯文哲的交通政策是透過數據分析將事故熱點找出來，但過多的攝影機也會造成民眾隱私問題，要如何權衡。

柯文哲說，目前台北市警局約有1萬6000支攝影機，他在台北市長任內重大刑案破案率100%，只要發生兇殺案後，就把附近的攝影機調出來，「一個都逃不掉」；台灣不像中國採用人工智慧天眼計畫，現在還要靠警察調出來看。

柯文哲說，大多數人認為攝影機太多會侵犯人權，但很多里長都要求增設攝影機，「所以攝影機是這樣，它平常看你的時候，你覺得很不爽，你的機車被偷的時候，就說這地方怎麼沒裝攝影機」。

柯文哲指出，當年疫情爆發時，台北市有建立資料庫，出入營業場所都要掃描身分證的條碼，他研究出「八大行業禮拜六、禮拜天生意不好，台北的男人去酒店是為了Business（公事），而不是為了娛樂，因為禮拜六、禮拜日，要回家假裝當好男人」。

柯文哲表示，台北市政府曾成立資料委員會，蒐集來的資料要使用應有規範，國家要管到何種程度、誰可以使用資料，都要經過委員會審查；至於是否違反人權，這是好問題。

對於柯文哲的「八大公事」說法，有網友留言，認為柯文哲「吃了誠實豆沙包」、「隱私權應該被尊重，不能交給國家」、「陳佩琪很火，她在你後面」、「又失言了」。