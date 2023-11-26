談個資隱私 柯文哲：男人上酒店是為公事 不是為娛樂
民眾黨總統參選人柯文哲今天談到數據分析與隱私權的權衡問題時說，他在疫情期間曾分析，台北的男人去酒店是為了公事，而不是為了娛樂，因為星期六、日要回家，假裝當好男人。
民眾黨下午舉行「眾青開講」活動，邀柯文哲、不分區立委參選人黃國昌與陳昭姿等人出席。
會中支持者詢問，柯文哲的交通政策是透過數據分析將事故熱點找出來，但過多的攝影機也會造成民眾隱私問題，要如何權衡。
柯文哲說，目前台北市警局約有1萬6000支攝影機，他在台北市長任內重大刑案破案率100%，只要發生兇殺案後，就把附近的攝影機調出來，「一個都逃不掉」；台灣不像中國採用人工智慧天眼計畫，現在還要靠警察調出來看。
柯文哲說，大多數人認為攝影機太多會侵犯人權，但很多里長都要求增設攝影機，「所以攝影機是這樣，它平常看你的時候，你覺得很不爽，你的機車被偷的時候，就說這地方怎麼沒裝攝影機」。
柯文哲指出，當年疫情爆發時，台北市有建立資料庫，出入營業場所都要掃描身分證的條碼，他研究出「八大行業禮拜六、禮拜天生意不好，台北的男人去酒店是為了Business（公事），而不是為了娛樂，因為禮拜六、禮拜日，要回家假裝當好男人」。
柯文哲表示，台北市政府曾成立資料委員會，蒐集來的資料要使用應有規範，國家要管到何種程度、誰可以使用資料，都要經過委員會審查；至於是否違反人權，這是好問題。
對於柯文哲的「八大公事」說法，有網友留言，認為柯文哲「吃了誠實豆沙包」、「隱私權應該被尊重，不能交給國家」、「陳佩琪很火，她在你後面」、「又失言了」。
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