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中國黴漿菌疫情上升 台疾管署發醫界通函要求落實這事

記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署連兩天提出警告，對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合病毒等大流行，建議民眾前往中國前，應接種新冠XBB與流感疫苗。示意圖，非新聞當事人。(記者侯永全／攝影)
衛福部疾管署連兩天提出警告，對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合病毒等大流行，建議民眾前往中國前，應接種新冠XBB與流感疫苗。示意圖，非新聞當事人。(記者侯永全／攝影)

近期中國呼吸道疾病發生率上升，台衛福部疾管署今正式發出「醫界通函」。疾管署副署長羅一鈞表示，冬天呼吸道疾病發生率可能增加，目前已持續加強國內外疫情監測、國內機場港埠檢疫站的發燒篩檢，並於機場電子看板及跑馬燈提醒自中國、港澳入境旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史。

羅一鈞說，籲請各位醫界朋友與臨床醫師提高警覺，於看診時應落實「TOCC」機制，包括記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，並依循通報病例處理流程進行採檢及通報。同時建議民眾應接種新冠XBB與流感疫苗，以及提醒民眾注意個人衛生習慣，以降低肺炎、流感等呼吸道疾病於國內傳播的風險。

世衛近日發布消息，中國呼吸道感染疫情上升，依中國衛生單位提供世衛資料，該國自今年5月起，兒童黴漿菌肺炎門診與住院數已有上升趨勢，且自今年10月起監測到整體呼吸道融合病毒(RSV)、腺病毒、新冠與流感都在增加。

不過，中國專家認為此趨勢與往年歷史季節狀態並無不同，且冬季本就容易出現呼吸道疾病發生率增加，且稱並無發現較多重症或死亡趨勢，也無在社區偵測到不尋常、新型病原、或不尋常臨床表現，僅發現已知呼吸道病原持續增加，同時強調無發現住院個案增加，導致醫療量能緊繃的狀態。

世衛說明，中國衛生單位推測，該趨勢增加應是強化社區監測所致，且因新冠防疫管制放寬，本就可能出現呼吸道疾患增加，與其他國家在放寬管制後的趨勢並無不同。世衛強調須持續收集資料，並強調強化疾病監測的重要性。

流感疫苗 世衛 疫情

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