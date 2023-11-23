日經：希臘罕見警告官員勿參加台灣活動 以免觸怒中國

日經亞洲報導，希臘正警告國內外公職人員避免參加台灣主辦的活動，以免觸怒中國。圖為示意圖。(路透)

日經亞洲報導，希臘正警告國內外公職人員避免參加台灣主辦的活動，希望劃清界線，以免觸怒中國。這凸顯出歐盟 政策對希臘的影響日益分歧。

報導說，上個月在希臘首都雅典舉行了一場慶祝中國民國國慶日的招待會，但在宴會前幾天，希臘外交部發出電子郵件，告知外交人員和其他部會的公務人員避免參加這場招待會。根據一位接到通知、熟悉歐洲國家台灣政策事務的消息人士說法，此舉是前所未見的。

這封在10月4日發出的通知警告希臘的公職人員，參加台灣主辦的活動，會惹上被中國制裁的風險。

這封電郵公告標註有「緊急」字樣，是由希臘外交部副部長帕帕佐普盧（ Alexandra Papadopoulou）簽署，內容也警告公職人員不要在希臘政府大樓或駐希臘台北代表處與台灣官員會面。

根據日經看到的電子郵件，內容顯示「部長、議員和公務員應該避免參與這個代表處的招待會或活動」，這被「視為是間接承認台灣獨立」，而且可能對希臘和中國的關係造成「嚴重問題」。

日經報導指出，希臘外交部沒有回應有關政策改變、或是否受到來自中國壓力的問題。我國駐希臘台北代表處則不願置評。

日經報導說，中國在希臘有重大經濟影響力，而且中國是希臘在歐盟以外最大的貿易夥伴國。