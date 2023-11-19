美援8萬套戰鬥個裝、千挺Ｍ240B排用機槍空運抵台

美軍單兵戰鬥個裝示意圖。(取自美國陸軍官網)

美國2023年度「國防授權法案」對台提供無償軍援，近期陸續實施中。據悉，過去半個月來，透過自韓國烏山美軍基地、英國伯明罕轉機抵台的美軍軍包機，陸續飛抵桃園國際機場，最新一波軍援品包括能運用在「城鎮戰」的8萬套美軍現役戰鬥個裝、1000挺Ｍ二四零B排用機槍，抵台交由國防部 接裝分配。美軍持續武裝台灣。

對此，台國防部今（19）日回應表示，相關訊息基於台美默契，不予評論。

參院 去年12月15日所通過2023年度「國防授權法案」，授權美國自2023年至2027年的5年間，將對台灣提供高達100億美元、約新台幣3074億元的「無償」軍事財政援助。中共領導人習近平日前訪美舉行「拜習會」，透露沒有攻打台灣的計畫，但美國防部隨即表示將持續武裝台灣。

自今年8月起，陸續有美軍包機利用深夜抵台，運來肩射式刺針防空飛彈等軍備，本（11）月初也有包機「接力」連日在日間飛抵桃園國際機場，直至今(19)日都有包機運送美軍援品抵台，據了解，最近一波軍援品包括8萬套美軍現役戰鬥個裝、100挺Ｍ240B排用機槍陸續運抵台灣，交國防部接裝分配。傳美國在台協會（AIT/T）特別要求軍包機在桃機卸貨時須改至隱密處所。

台灣地面部隊仍使用聯勤205兵工廠於1985年仿比利時FN MAG機槍製造的T74排用機槍，使用至今已38年。目前陸軍機步連用於車裝使用，另編配於海軍陸戰隊與特戰部隊。重量與射擊精準度已過時。

美援的Ｍ240B排用機槍廣泛地在步兵、地面戰鬥車輛上服役，7.62乘以51公釐子彈的射程不但能夠補充步槍火力，美軍還認為這款子彈對大部份公寓或獨立家居的磚製牆壁、輕型結構物都具備貫穿威力是適合城鎮戰，這點在伊拉克戰爭中被實際驗證過。而因北約 國家都使用同一種彈藥，彈鏈也相同，可在北約成員國之間形成彈藥標準化。

至於美軍現役戰鬥個裝，資深軍品研究專家宋玉寧表示，美軍的單兵裝備均採用模組化設計、系統化概念，包含防彈盔、戰術背心、護目鏡、手套、背包等，型號不少，同時不斷改良精進。