我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／政治犯父母 教我的4件事

社論／拜習眼中的兩個不同世界

美援8萬套戰鬥個裝、千挺Ｍ240B排用機槍空運抵台

記者洪哲政／台北即時報導
美軍單兵戰鬥個裝示意圖。(取自美國陸軍官網)
美軍單兵戰鬥個裝示意圖。(取自美國陸軍官網)

美國2023年度「國防授權法案」對台提供無償軍援，近期陸續實施中。據悉，過去半個月來，透過自韓國烏山美軍基地、英國伯明罕轉機抵台的美軍軍包機，陸續飛抵桃園國際機場，最新一波軍援品包括能運用在「城鎮戰」的8萬套美軍現役戰鬥個裝、1000挺Ｍ二四零B排用機槍，抵台交由國防部接裝分配。美軍持續武裝台灣。

對此，台國防部今（19）日回應表示，相關訊息基於台美默契，不予評論。

參院去年12月15日所通過2023年度「國防授權法案」，授權美國自2023年至2027年的5年間，將對台灣提供高達100億美元、約新台幣3074億元的「無償」軍事財政援助。中共領導人習近平日前訪美舉行「拜習會」，透露沒有攻打台灣的計畫，但美國防部隨即表示將持續武裝台灣。

自今年8月起，陸續有美軍包機利用深夜抵台，運來肩射式刺針防空飛彈等軍備，本（11）月初也有包機「接力」連日在日間飛抵桃園國際機場，直至今(19)日都有包機運送美軍援品抵台，據了解，最近一波軍援品包括8萬套美軍現役戰鬥個裝、100挺Ｍ240B排用機槍陸續運抵台灣，交國防部接裝分配。傳美國在台協會（AIT/T）特別要求軍包機在桃機卸貨時須改至隱密處所。

台灣地面部隊仍使用聯勤205兵工廠於1985年仿比利時FN MAG機槍製造的T74排用機槍，使用至今已38年。目前陸軍機步連用於車裝使用，另編配於海軍陸戰隊與特戰部隊。重量與射擊精準度已過時。

美援的Ｍ240B排用機槍廣泛地在步兵、地面戰鬥車輛上服役，7.62乘以51公釐子彈的射程不但能夠補充步槍火力，美軍還認為這款子彈對大部份公寓或獨立家居的磚製牆壁、輕型結構物都具備貫穿威力是適合城鎮戰，這點在伊拉克戰爭中被實際驗證過。而因北約國家都使用同一種彈藥，彈鏈也相同，可在北約成員國之間形成彈藥標準化。

至於美軍現役戰鬥個裝，資深軍品研究專家宋玉寧表示，美軍的單兵裝備均採用模組化設計、系統化概念，包含防彈盔、戰術背心、護目鏡、手套、背包等，型號不少，同時不斷改良精進。

以台國軍現役戰鬥個裝最主要的防彈盔、戰鬥背心為例，美軍的防彈盔，從採用凱夫勒防彈材質、外觀類似二次大戰德軍鋼盔的地面部隊個人系統（PASGT）防彈盔開始，已持續改良到輕量化頭盔（LWH）、先進戰鬥頭盔（ACH）等，使防護性更佳、重量更輕。至於戰鬥背心，如美國陸戰隊的IMTV、SPC戰術背心或陸軍的IOTV戰術背心，前胸、後背、腋下可裝入抗彈板，還能加裝護頸、護襠，並搭配彈匣袋、手榴彈袋、水壺袋、彈匣回收袋等配件。抗彈板為ESAPI板，為NIJ四級防彈等級，優於台灣現役NIJ3級抗彈板。

美軍現役M240B排用機槍。(取自美國陸軍官網)
美軍現役M240B排用機槍。(取自美國陸軍官網)

國防部 北約 參院

上一則

台作家、退將受中國招待被統戰 檢成功羈押3人

延伸閱讀

美軍「黑鷹」直升機地中海訓練墜毀 5士兵喪生

美軍「黑鷹」直升機地中海訓練墜毀 5士兵喪生
美軍機墜地中海 五士兵證實殉職

美軍機墜地中海 五士兵證實殉職
德計畫2024年對烏軍援將增1倍 達85億美元

德計畫2024年對烏軍援將增1倍 達85億美元
美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

2023-11-17 20:01
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

2023-11-17 19:13
圖為曼谷一個主要的購物區，示意圖，與新聞無關。(美聯社)

曼谷旅館離奇身亡47歲台男 身分曝光

2023-11-16 13:24

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果

2024年4生肖桃花運爆發：屬鼠成眾人焦點 他好好表現就有美滿結果
中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償

中了兆彩13.5億頭彩 緬因男不滿前女友「大嘴巴」怒告法院求償
領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利
Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求