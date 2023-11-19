侯友宜提醒柯文哲：政治不能凌駕科學 期待藍白再協商

國民黨總統參選人侯友宜今參加嘉義縣競選總部成立大會，動員超過萬人到場支持。記者黃于凡／攝影

明天就是台灣2024總統選舉登記首日，藍白尚未完成整合，國民黨 主戰派、主合派各執一詞，侯友宜 今在嘉義縣競選總部成立大會強調，他才是指揮官，只要「心頭抓呼定，路一定會我們開」，同時也提醒柯文哲「政治不能凌駕科學」，自己人吃虧沒關係，政黨輪替才是目標。

侯友宜說，這次說要合作、用民調 ，他也放棄政黨比例的民調，國民黨是大黨，有許多區域立委，「放棄沒關係、忍下去」。對方自己提出誤差範圍內算他贏，這也是一種科學，當時所有人都同意簽名，這是科學、不是政治，政治不能凌駕科學，要用科學專業來討論。

侯友宜也說，9份民調中，民眾黨說「拍謝(台語「抱歉」之意)！3份對國民黨有利的民調都要剔除」，他也不計較，最後剩下對國民黨不利的6份民調，比民調講究的是學理，比下去結果就很清楚，不是柯文哲說了算，也不是侯友宜說了算，是專家學者說了算，這才是該做的事。

侯友宜強調，這次為了政黨輪替，6成民意說要合作，但合作是要誠心誠意、攜手合作，共同面對挑戰，一路走來面對許多汙辱、扭曲、胡謅、嘲諷，他都吞下去、不回答半句話，但這不代表懦弱，誠懇也不代表不勇敢，都是為了成全大戰，不讓大局被破壞。