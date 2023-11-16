拜習會成果？學者：政治宣傳成分多 對經濟推進不大

拜習會舊金山峰會歷時4小時後落幕。中華經濟研究院副院長王健全認為，就中美經濟上未有根本推進。（歐新社）

中國國家主席習近平 15日與美國總統拜登 進行拜習會 ，外界關注會談能否對當前全球經濟局面帶來改變。中華經濟研究院副院長王健全16日在國際經貿新情勢論壇上表示，拜習會在中美經濟領域上沒有解決根本問題，而是「外銷轉內銷」的政治宣傳，讓中美雙方在當前嚴峻情勢下都能「喘口氣」。

王健全對本報表示，拜習會作用是彼此政治宣傳。於拜登而言是塑造和平氣氛，至少讓俄烏戰爭、以巴衝突別惡化，還有兩岸能維持和平，塑造國際和平形象，以求順利連任；於習近平方面，中國也需要這樣的宣傳，能緩和中國國內緊張的氣氛。但整體而言，對整個中美經濟前景並未有大的進展，「因為美中貿易戰至少會持續10至20年。」

另外，一段時間以來，「經濟脅迫」成為台灣坊間時有出現的議題。中華經濟研究院 WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣表示，這是該國際經貿論壇中「首次」將經濟脅迫議題納入議程。

她表示，大國間有自身縱深的策略，對於他國外交會利用經濟手段來達成目的。她特別指出中國以課徵高額反傾銷稅、病蟲害檢驗檢疫問題，與反間諜法突襲外資等經濟手段，「跟政治目的沒有明確連結性」，所以是一種「經濟脅迫」。

她分析中國在實施經濟脅迫的幾個特徵：一是領土整合、統治正當性議題會引燃中國使用經濟脅迫；二是措施與政治目的沒有明確關聯性；三是目標針對相對小型經濟體，採不對稱制裁方式；四是措施效果有限，未明顯看到經濟制裁措施能達到政治目的。

王健全表示，經濟脅迫對世界貿易不是好事，多是國家立國目的跟競爭力考量。比如中國用市場換技術，美國用智財權、歐盟用邊境碳稅（CBAM），日本則用規格等，所以主要經濟體都會有保護自己的行為。

至於近日備受熱議的富士康查稅問題，王健全表示，中國官方「刀出鞘必定見血」，認為一定會對富士康有處罰。不過現在中國經濟也不好，殺雞儆猴警示效果過度也會讓資金外移，對中國而言不見得是好事。「太用力對台商有不利影響，隨之帶來的就業、經濟骨牌效應中國也不樂見。」