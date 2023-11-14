拜習會前夕 賴清德：美看到中國介入選舉的力量開始了

民進黨總統參選人賴清德。(記者余承翰／攝影)

拜登 總統與中國國家主席習近平將於亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行「拜習會 」，美媒報導，拜登將於拜習會中，清楚提醒習近平不要介入台灣大選。民進黨總統參選人賴清德 表示，美國在這個當下、這麼重要的場合提出來，顯然美國也看到，中國介入這場選舉的力量已經開始了。

賴清德今天接受台視專訪，將於今晚播出。他在專訪中說，美國將向中國提醒不要介入台灣大選，「我們表示感謝跟歡迎」；這件事也顯示幾層意義，首先是美國保護台灣得來不意的民主制度，美國希望、國際社會也期待，下一任台灣總統是由人民自由意志決定，不是受外力威脅，希望台灣民主制度持續下去。

賴清德也說，美國當然反對中國用文攻武嚇及威脅利誘等各種手段，在台灣扶植親中政權，因為親中政權對台灣未來發展沒有幫助，等於走回頭路，也會影響印太和平穩定，這絕非國際社會之福。

賴清德表示，美國在這個當下、這麼重要的場合提出來，顯然美國也看到，中國介入這場選舉的力量已經開始了；他也希望全國民眾特別留意，現在訊息很多，假訊息更多，外來刻意操作的訊息也很多，希望大家接受訊息時，特別明辨真偽，做出最正確的決定，選出最理想的人選。