民進黨今晚討論不分區 安全名單含8人連任

民進黨前主席卓榮泰到中央黨部討論不分區名單。(記者丘采薇／攝影)

民進黨 不分區提名委員會今天傍晚再度開會討論名單，稍早民進黨主席賴清德 、行政院長陳建仁、國策顧問何美玥、民進黨前主席卓榮泰等提名小組成員已經紛紛離開中央黨部。卓榮泰離開時，被媒體問到名單中是否有衛福部前部長陳時中 ，他說：「我的記憶沒那麼好，不要問我個案。」

民進黨不分區名單將於周三中執會通過，但提名小組對名單內容及排序相當保密。據悉，政治組名單已經大致底定，包括現任不分區游錫堃、林楚茵、柯建銘、羅美玲、莊瑞雄、沈發惠都將再度入列，另還包括代表「專業組」的洪申翰及范雲，安全名單中，光是連任者就有八位。

民進黨評估，民進黨下屆安全名單大約12席，基於戰力，必須尊重各派系推薦，民進黨主席賴清德能再排入安全名單的新人選不多，不過靖娟基金會執行長林月琴已經點頭答應列入不分區，將是名單中的亮點。

據悉，靖娟基金會日前呼籲政府全面檢討「行人地獄」，並要求政府盡速拿出有效政策，保障學童、民眾行的安全，讓民進黨主席賴清德相當認同，因此邀請林月琴進入不分區名單，希望能一起在道安議題上努力。其他人選將於今天會議上再討論，並做最後決定。

對於媒體不斷詢問，卓榮泰表示，今天有討論，會把討論的內容再整理一下，再跟大家說明。被問到還會再開會嗎？卓榮泰說，「有需要的話」。