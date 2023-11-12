王令麟開砲 當侯友宜面對朱立倫說「求人不如求己」

東森集團總裁王令麟致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。(記者張睿廷／攝影)

藍白合觸礁，東森集團總裁王令麟今下午前往新北市五股參加「全國工商團體挺侯友宜 後援會成立大會」為國民黨 總統參選人侯友宜造勢。王令麟致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。

該場活動參加者包括侯友宜、朱立倫、立法院前院長王金平 、王令麟、聯電榮譽董事長宣明智、新北市立委參選人葉元之等人。

王令麟致詞時說，他代表台北市商業會出席，他們支持侯友宜有數個原因，侯是台灣鄉下平民出身的參選人，40多年來一步一步從基層做到台灣最多人口的新北市首長；40年的公務生涯幾乎沒有汙點，沒有緋聞、沒有出入不正當場所、沒有抄襲問題。王令麟語畢，引來台下一片笑聲。

王令麟致詞至最後時，突然當所有人面，轉頭面向朱立倫，眼神專注，大聲說道：「我要對朱立倫說，我以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己」。

這段話明顯是在談藍白合，現場頓時響起歡呼聲。朱立倫在過程中對著王令麟不斷點頭，但表情看似略為尷尬。王令麟致詞結束後，特別跑去找朱立倫握手致意，才回到自己的位置上站著。