我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡接連上美國媒體 爭取支持

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

王令麟開砲 當侯友宜面對朱立倫說「求人不如求己」

記者張睿廷／新北即時報導
東森集團總裁王令麟致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。(記者張睿廷／攝影)
東森集團總裁王令麟致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。(記者張睿廷／攝影)

藍白合觸礁，東森集團總裁王令麟今下午前往新北市五股參加「全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會」為國民黨總統參選人侯友宜造勢。王令麟致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我要對朱立倫說，我要以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己。」朱立倫不斷點頭，表情略顯尷尬。

該場活動參加者包括侯友宜、朱立倫、立法院前院長王金平、王令麟、聯電榮譽董事長宣明智、新北市立委參選人葉元之等人。

王令麟致詞時說，他代表台北市商業會出席，他們支持侯友宜有數個原因，侯是台灣鄉下平民出身的參選人，40多年來一步一步從基層做到台灣最多人口的新北市首長；40年的公務生涯幾乎沒有汙點，沒有緋聞、沒有出入不正當場所、沒有抄襲問題。王令麟語畢，引來台下一片笑聲。

王令麟致詞至最後時，突然當所有人面，轉頭面向朱立倫，眼神專注，大聲說道：「我要對朱立倫說，我以國民黨終身黨員身分表示，我們要靠自己，我看不下去了，求人不如求己」。

這段話明顯是在談藍白合，現場頓時響起歡呼聲。朱立倫在過程中對著王令麟不斷點頭，但表情看似略為尷尬。王令麟致詞結束後，特別跑去找朱立倫握手致意，才回到自己的位置上站著。

國民黨 侯友宜 王金平

上一則

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

延伸閱讀

登記日快到了…藍白合最後底線是何時？侯友宜回應了

登記日快到了…藍白合最後底線是何時？侯友宜回應了
藍白合全民調納政黨 馬英九尊重朱、侯共識

藍白合全民調納政黨 馬英九尊重朱、侯共識
拒德國模式 柯文哲：馬版全民調較快

拒德國模式 柯文哲：馬版全民調較快
新聞幕後／「全民調」釀分裂危機 馬朱急拆彈

新聞幕後／「全民調」釀分裂危機 馬朱急拆彈

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會