性愛挑戰賽獎金2500萬？台色男自導自演 連騙6女還詐財

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新北市王姓男子去年底以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」、「闖關總獎金2500萬元」等訊息，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名，王則一人分飾「比賽主辦人」及「關主」兩角，不僅騙色還詐財近60萬元，新北地檢署前天依妨害性自主罪嫌起訴王男。

起訴指出，王男扮「空心大老倌」明知無力支付高額獎金，只為逞一己私慾，去年底以網路交友軟體及通訊軟體散布「30天30次性愛挑戰賽」、「闖關總獎金2500萬元」等訊息，報名費1萬元，誘騙6名女子誤以為有機會贏得高額獎金報名。

王男則一人分飾「比賽主辦人」及「關主」兩角，15分鐘內以口交方式，可讓「關主」讓射精即可獲得100萬至300萬元不等獎金，後來又提高獎金從1010萬元，不斷往上調高至1400萬元，最後更提高至2500萬元。

王男自去年底到今年9月初，先以主辦人身分共誘騙6名女子報名，王男再以關主身分，與參賽者發生性行為，甚至在今年7、8月間，誆騙一名年僅17歲少女出國至日本 東京參賽，出國費用還是由被害少女先墊付。

檢警查出，王男不僅騙色還詐財近60萬元。受害女子事後發現根本領不到獎金，完全是一場騙人的比賽，報警提告。新北地檢署前天依妨害性自主罪之強制性交及詐欺 取財罪嫌起訴王男。