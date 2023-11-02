藍白合若破局？廖偉翔曝國民黨「這兩人」一組也能贏

國民黨台中市立委參選人廖偉翔（左一）表示，藍白若不合，國民黨若推出「侯韓配」仍有一戰之力。（取自廖偉翔臉書）

距離台灣2024總統副總統登記不到1個月，藍白合談判仍陷僵局。國民黨 台中市第四選區候選人廖偉翔今指出，面對早已盡失民心的民進黨 ，國民黨唯有推出「侯韓配」，仍可一戰。

藍白合周五大限將至，讓非綠陣營支持者與藍白立委候參人都相當緊張，至今還是沒能等到振奮人心的消息。

廖偉翔強調，即使不能整合，國民黨也須秉持黨魂、黨格，發揮獨立作戰的「戰鬥精神」，把總統選戰打完。

廖偉翔說，國民黨如今有4席直轄市長，9席縣市首長、167席直轄市議員及75席的鄉鎮市長，基層實力堅強；韓國瑜在2018年的總統大選，得票數高達552萬票，不過當時發生香港事件，讓民進黨得以借機操作抗中牌而落敗，但今年時空不同。

廖偉翔表示，今年民進黨被爆料國防外交召委「實質親中」、有立委去對岸經商，甚至還有詐騙立委、論文抄襲、與黑道過從甚密等爭議，抗中保台的神主牌早已徹底失效，因此，國民黨若推出「侯韓配」，仍有一戰之力。