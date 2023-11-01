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鏡新聞最新民調 柯文哲仍居第二侯友宜逆勢攀升

記者丘采薇／台北即時報導
鏡新聞今天公布最新民調。圖／鏡電視提供
鏡新聞今天公布最新民調。圖／鏡電視提供

2024總統大選倒數73天，「鏡新聞」今天公布最新民意調查結果，如果是三腳督，民進黨總統參選人賴清德支持度30.8%，民眾黨總統參選人柯文哲26.1%，國民黨總統參選人侯友宜20.7%，另有22.4%無法決定。

調查也指出，如果是四腳督，賴清德獲得29.6%的支持度、柯文哲獲得24.1%的支持度、侯友宜獲得20.3%的支持度、郭台銘獲得9.2%，與三組參選人的狀況相比，另有16.9%的民眾未做出決定。

鏡新聞表示，在四波調查顯示，在四腳督的情況下，賴清德的支持度首度跌破三成，侯友宜無論三腳督或四腳督均突破二成以上，其支持度從九月谷底至十月逆勢攀升4%至5%，顯示藍營支持者有逐漸歸隊回流。

此調查由鏡新聞規畫，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年10月29至30日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本包括市話541、手機539 人，共1080 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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