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富士康遭中國查稅 邱太三：就是要阻止郭台銘參選

中央社台北31日電
鴻海旗下富士康在中國被查稅。(路透)
鴻海旗下富士康在中國被查稅。(路透)

鴻海旗下富士康遭中國查稅，台灣陸委會主委邱太三今天表示，中國此舉就是想要阻止郭台銘參選；台灣民眾黨不分區立委擬提名中國籍徐春鶯，過去疑似是中共幹部，邱太三說，若屬實當然不適合。

邱太三晚間接受「大選鏡來講－2024選戰論壇」專訪，談及近日中國對富士康查稅一事時表示，如果只是一般性查稅或調查，應該要經過「新華社」或「人民日報」公布，而不是由「環球時報」公布；另一方面，一般來說這類的議題應該是由經濟學者談，然而這次卻是由廈門大學政治學者出來評論這個議題。

邱太三說，從這些跡象顯示來看，毫無問題，中共就是想要阻止郭台銘參選。

除了對富士康查稅之外，邱太三也提到，中共各種管道都在向台商施壓，例如2016年以來，陸委會跟海基會在重要節日所舉辦的台商聯誼餐會或活動，基本上中共都一再的要求各台商會的現任會長絕對不得參加，至於卸任的會長也會被警告，沒有必要不要去。

然而這樣的行為，當然會造成一些人在屋簷下不得不低頭的效果，但其實大家都知道，事實上造成台商會長與廣大台商普遍的反感。「回來投票選舉的結果，我想在在的證明，這一招是沒有效的。」

針對近期台灣民眾黨不分區立委擬列徐春鶯，邱太三表示，現行的兩岸人民關係條例的確能確保取得中華民國身分證10年的中國大陸配偶可以登記為公職候選人，然而勝選成為等同公職人員的民意代表之後，仍然必須依照國籍法以及公務人員任用法規範，出具放棄國籍的證明文件，才可以擔任立委。

對於傳出徐春鶯曾擔任中共幹部等爭議，邱太三表示相關單位都會去做進一步的確認，「我想如果她是的話，那當然她更不適合，更不要講有沒有所謂的中國的國籍的問題。」 

中共 郭台銘 中華民國

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