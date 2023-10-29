藍白合早就談好？柯文哲：明年總統大選當晚會解密

民眾黨總統選舉參選人柯文哲，昨天南下高雄與資深媒體人舉行「見面會」，討論政治議題。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨總統選舉參選人柯文哲 ，昨天（28日）南下高雄與資深媒體人舉行「見面會」，討論政治議題，有媒體聚焦提問與國民黨侯友宜 「藍白合」何時會有眉目？柯文哲回答「現在距11月20日登記還有22天，時間還很多，請大家不要緊張」。

至於有支持者已對「藍白拖」等不下去，柯文哲也以考試下去比喻，稱模擬考考得好沒有用，聯考分數高才重要，許多事情「事緩則圓」不要急，至於被問及藍白合是否早就已經談好？柯文哲則語帶神秘的回應，到明年1月13日總統大選當天晚上會跟大家解密。

柯文哲在與高雄資深媒體人「見面會」時，有媒體問他，因與侯友宜搭配的問題一直「談不攏」，支持非綠的選民已等得不耐煩，因此最近盛傳要改「柯韓配」，甚至說柯文哲被爆屬意「柯韓配」，對此柯文哲沒有明確的說「不可能」還是「可能」，柯文哲說，選舉本來就是各政黨各自努力，但他很相信數字，台灣有65%的人希望政黨輪替，為達到人民要求所以要政黨合作，因此會有戰略目標，先有戰略再來戰鬥，達成「贏得選舉政黨輪替」目標，因此他的目標是贏得選舉。

他說，前兩天有去找王金平 ，王金平說的話滿有道理，「有時候你要站在對方角度思考」，他也覺得滿對的，目前藍白幕僚都有在聯絡，還有20餘天、大家不用緊張，對於他這種急重症外科醫師「20天好漫長」。

柯文哲說，很多事情事緩則圓，包括提出的聯合政府，在台灣從來沒有實現過，說實在的很困難，台灣自1996年總統大選到現在，很少有人對國家對總統候選人會提到這個，他希望給台灣一個定位，給台灣帶來改變，所以會提出很多想法。

至於台灣民眾黨不分區名單傳可能納入中國籍配偶徐春鶯。民眾黨總統參選人柯文哲表示，確實有考慮列入，但既然外界有爭議，看徐春鶯能不能為她自己辯護得過去。