我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

以色列要求加薩醫院撤離 紅新月會：恕難從命

藍白合早就談好？柯文哲：明年總統大選當晚會解密

記者劉學聖／即時報導
民眾黨總統選舉參選人柯文哲，昨天南下高雄與資深媒體人舉行「見面會」，討論政治議題。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統選舉參選人柯文哲，昨天南下高雄與資深媒體人舉行「見面會」，討論政治議題。記者劉學聖／攝影

台灣民眾黨總統選舉參選人柯文哲，昨天（28日）南下高雄與資深媒體人舉行「見面會」，討論政治議題，有媒體聚焦提問與國民黨侯友宜「藍白合」何時會有眉目？柯文哲回答「現在距11月20日登記還有22天，時間還很多，請大家不要緊張」。

至於有支持者已對「藍白拖」等不下去，柯文哲也以考試下去比喻，稱模擬考考得好沒有用，聯考分數高才重要，許多事情「事緩則圓」不要急，至於被問及藍白合是否早就已經談好？柯文哲則語帶神秘的回應，到明年1月13日總統大選當天晚上會跟大家解密。

柯文哲在與高雄資深媒體人「見面會」時，有媒體問他，因與侯友宜搭配的問題一直「談不攏」，支持非綠的選民已等得不耐煩，因此最近盛傳要改「柯韓配」，甚至說柯文哲被爆屬意「柯韓配」，對此柯文哲沒有明確的說「不可能」還是「可能」，柯文哲說，選舉本來就是各政黨各自努力，但他很相信數字，台灣有65%的人希望政黨輪替，為達到人民要求所以要政黨合作，因此會有戰略目標，先有戰略再來戰鬥，達成「贏得選舉政黨輪替」目標，因此他的目標是贏得選舉。

他說，前兩天有去找王金平，王金平說的話滿有道理，「有時候你要站在對方角度思考」，他也覺得滿對的，目前藍白幕僚都有在聯絡，還有20餘天、大家不用緊張，對於他這種急重症外科醫師「20天好漫長」。

柯文哲說，很多事情事緩則圓，包括提出的聯合政府，在台灣從來沒有實現過，說實在的很困難，台灣自1996年總統大選到現在，很少有人對國家對總統候選人會提到這個，他希望給台灣一個定位，給台灣帶來改變，所以會提出很多想法。

至於台灣民眾黨不分區名單傳可能納入中國籍配偶徐春鶯。民眾黨總統參選人柯文哲表示，確實有考慮列入，但既然外界有爭議，看徐春鶯能不能為她自己辯護得過去。

柯文哲 侯友宜 王金平

上一則

大屋頂下／反對台灣哈瑪斯 維持現狀 勿偷天換日

下一則

柯文哲新北造勢 台上竟高喊「有宜當選」

延伸閱讀

新聞評論／民眾黨不分區傳大雜燴 是超越藍綠或消費藍綠？

新聞評論／民眾黨不分區傳大雜燴 是超越藍綠或消費藍綠？
藍白政黨協商 朱柯最快30日會面 侯籲柯拿出誠意

藍白政黨協商 朱柯最快30日會面 侯籲柯拿出誠意
民眾黨不分區傳納陸配 柯文哲認有考慮「讓子彈飛一下」

民眾黨不分區傳納陸配 柯文哲認有考慮「讓子彈飛一下」
民眾黨不分區傳納陸配 柯文哲認有考慮「讓子彈飛一下」

民眾黨不分區傳納陸配 柯文哲認有考慮「讓子彈飛一下」

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

2023-10-23 02:40

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬

婆婆最不敢惹生肖女 屬蛇賢妻良母 1強勢生肖不能硬碰硬
華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友