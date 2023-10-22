郭台銘連署站又出事 涉違選罷法 6人交保1人聲押禁見

鴻海創辦人郭台銘（前右）在彰化縣議長謝典林（前左）陪同下走訪地方，謝典林表示會幫郭台銘連署選總統。（本報系資料照）

郭台銘 獨立參選總統力拚連署，日前宣布連署突破百萬門檻，卻傳出遭檢警大動作調查，懷疑有連署站涉嫌花錢「買連署書」，狂衝連署數量，涉總統副總統選舉罷免法第87條。士林地檢署今晚指出，共計6人遭以1萬5000元至300萬元(新台幣，約482至9.6萬美元)交保，其中1名主嫌遭聲押禁見。

據悉，士林地檢署掌握郭台銘連署站疑違法情資，懷疑有人花錢買個資 衝連署數量，10月21日指揮台北市刑警大隊，針對雙北地區連署站參與連署民眾，製作相關證人筆錄，找尋涉案蛛絲馬跡。

士檢今年10月21日指揮台北市刑動員大批員警，火速找出參與連署民眾做證人筆錄，調查連署有無對價關係，有證人稱願意連署支持郭台銘，但也有人聲稱，根本沒有參加連署。

外傳，當舖業者疑似提供顧客的身分個資給連署站，連署站涉嫌買賣個資，其中有對價關係。士林對此指出，案件偵查中，恕無法詳細說明，避免影響選情。

士林地檢署今晚新聞稿指出，「經檢察官訊問第一層被告後，依其供述內容即刻向上溯源，因而連續幾天先後查獲至第四層共犯，並依渠等所涉犯行情節輕重，其中6名被告分別諭知具保新臺幣（下同）1萬5千元至300萬元不等，另有一名主嫌則聲請羈押禁見獲准。」

名嘴丁學偉日前在臉書po文指出，天赦日到廟裡參拜...突然印入眼中的是老郭的連署站，一旁還寫「今天連署送米酒」這...還是祝大家平安就好！po文下方有網友留言說「我們這邊市場是寫送存錢筒」、「那米酒不知道有沒有超過30元」。

日前新竹地檢署追查，新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，也是北新加油站 公司總經理，涉嫌在加油站內提供「每人400元獎金」，對價用以增加連署數量，王增基已遭羈押禁見，也是今年全台首例連署涉賄案。