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黃智賢：國民黨若把柯文哲養大 被吃掉是時間問題

記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照

媒體人黃智賢在臉書指出，藍白合一切攏是假，藍白合是國民黨自己給自己掘出來的坑，是一種幻象，類似宗教期待，沒有實現可能，現實不是民眾黨總統參選人柯文哲收割國民黨選票，就是國民黨把柯文哲吃掉。如果國民黨繼續把柯文哲養大，養到更有規模，那國民黨散掉、被柯文哲一口吃掉，也是時間問題。

黃智賢表示，如果新竹市長高虹安沒有當選，柯文哲今天的樣態絕對不同，去年國民黨挺高虹安，讓高虹安可以當選，才給了柯文哲底氣，認為可以吃掉國民黨。藍白合是假設反對民進黨的兩個不同的黨，可以結合起來讓民進黨下台，但不同的政黨要怎麼合。

黃智賢指出，國民黨如果搞半天，最後去搭檔柯文哲做副手，那國民黨的區域立委怎麼選，政黨票怎麼辦，只要開了頭，國民黨以後還要選嗎？柯文哲當然也不會去當國民黨副手，他有政治獻金跟政黨補助款要拿，有自己的政黨票要衝，將來想成為立法院關鍵第三黨。

黃智賢表示，內閣制是由國會議員組成內閣，政黨以國會席次分配權力，比較有政黨合作的空間，因為國會席次代表政黨實力，台灣不是內閣制，是總統制，除立法權以外，全部權力都在當選的那個領導人身上，連行政院長都可以吹個口哨，就被朝上暮下，政黨合作，哪來的空間。

黃智賢指出，國民黨國會實力跟地方基礎，遙遙領先民眾黨，民眾黨除了柯文哲有網紅實力，在民調上跟國民黨總統參選人侯友宜分庭抗禮以外，還有什麼？兩個黨哪來的合作基礎，侯友宜又為什麼要放棄新北市長，去當柯文哲的雞肋副手。

黃智賢說，就算侯友宜當柯文哲副手，柯侯配當選了，那侯友宜辭新北市長，從此當個沒有聲音的人，然後國民黨不也還是在野黨，能得到什麼，柯文哲做的是無本生意，他的民調支持，除了網軍，還有一大部分是來自國民黨的縱容，因為對藍白合的虛幻想像，國民黨從來不敢監督柯文哲，對他總是輕輕放下。

黃智賢表示，國民黨忌憚的是年輕人不支持國民黨，卻喜歡柯文哲，這樣的情況不是突然發生，是長期培養的，國民黨不去找真正原因，還以為可以靠拉攏柯文哲，拿到年輕選票，這不是與虎謀皮，什麼是與虎謀皮。

黃智賢說，推翻滿清的國民黨，國共內戰的國民黨，說自己絕對不親中，不支持統一，那跟不承認九二共識的柯文哲，甚至跟民進黨相差無幾。柯文哲可以大量從國民黨招兵買馬，讓很多人帶槍投靠；國民黨剩下來的是招牌帶來的選舉利益。

媒體人黃智賢。圖／聯合報系資料照
媒體人黃智賢。圖／聯合報系資料照

國民黨 柯文哲 侯友宜

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