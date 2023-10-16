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路透：南韓徹查助台打造潛艦業者 是憂心遭到中國報復

編譯劉忠勇／綜合16日電
蔡英文總統日前主持潛艦國造原型艦「海鯤艦」今天命名暨下水典禮。（路透）
蔡英文總統日前主持潛艦國造原型艦「海鯤艦」今天命名暨下水典禮。（路透）

路透取得警方資料並引述知情人士報導，南韓政府以協助台灣發展潛艦計畫已違反貿易法為由，去年起訴技高策略公司（SI Innotec）在內至少三家南韓國防承包商，真正理由是擔心遭到中國大陸經濟報復。

根據警方2022年2月17日向法官提交的一份要求逮捕SI Innotec 執行董事朴末植（Park Mal-Sik，音譯）的陳述書指出，南韓2016年因決定部署美國的反飛彈系統終端高空防禦飛彈（THAAD，簡稱薩德）而遭到北京全面制裁，直到2017年才撤銷制裁，當局擔心因此再度遭到報復。

陳述書中指出，SI Innotec向台灣提供潛艦製造設備的交易「直接影響韓國的整體安全」。經徵詢南韓的軍售監管部門後，警方「憂心再度爆發類似布署薩德的危機，像是遭到經濟報復」。

依據陳述書，南韓防衛事業廳（DAPA）向一家未具名的承包商表明對台灣出口抱持疑慮，對這類許可採取「非常謹慎的立場」。

知情人士透露，法官基於朴氏有逃亡並破壞證據之虞，於2月28日下令逮捕他。SI Innotec去年8月也被罰款，朴氏則獲得緩刑判決，SI Innotec和朴氏都否認涉及不法，並已提出上訴。

另兩家據稱向台灣提供支援的南韓公司也在11月被指控違反貿易法，其中一家公司執行長還被指控涉嫌工業間諜活動。這兩家南韓公司分別是金河股份有限公司（Keumha Naval Technology，KHNT）和S2&K。

知情人士向路透透露，南韓外交部「完全反對KHNT和台灣合作，並向南韓防衛事業廳表明反對的立場。

警方的陳述書指出，有幾家擁有潛艦專業的業者不願協助台灣，因為已考慮到「對經濟造成的風險大於效益」，包括面臨出口可能遭到中國制裁的風險。

台灣從退役的南韓海軍軍官汲取專業知識，其中包括SI Innotec和KHNT的經理人員，他們到海外工作並不需要徵求南韓國防部的許可。

法院提出的合約文件顯示，SI Innotec 於2019年和台船簽約，提供並安裝價值1,200萬美元的焊接和組裝設備，用於潛艇壓力艙的製造。

SI Innotec告訴路透，這些設備並非純供軍事用途，也沒有涉及敏感技術。SI Innotec表示，應台船要求，合約中將這些設備的主要用途列為風力發電。該公司告訴路透，「對於雙重用途設備合約以工業用途簽署是『慣例』，不會揭示軍事用途。」

兩位知情人士透露，SI Innotec 執行長朴武植並未被起訴，目前仍在台灣協助潛艦案。

KHNT和該公司執行長，退役海軍軍官楊相權（音譯，Yang Hyang-kweon）被指控非法轉移潛艇零件給台灣。楊相權去年遭到羈押，今年3月已獲交保。

兩位熟悉KHNT業務的人士透露，相關零件涉及魚雷發射管。和KHNT同列被告的S2&K也是此類系統的專業公司。

南韓 北京 國防部

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