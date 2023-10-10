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雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

記者陳秋雲、劉柏均／台中即時報導
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

國慶焰火今晚在台中施放，原訂晚間8點施放焰火，結果提早20分鐘施放，有人在逢甲夜市吃小吃，聽到爆破聲才衝出來！不少人還在捷運或接駁車上，直呼「怎麼提早放了」。台中市政府表示，因為蔡英文總統、立法院長游錫堃與台中市長盧秀燕致詞精簡，三人致詞後就啟動焰火。

另外原本安排無人機搭載焰火，與國慶焰火在空中同步演出，無人機展演也臨時取消。市府表示，當時超過20架無人機入侵中央公園上空，訊號嚴重干擾，只好取消無人機同步演出。

今晚國慶焰火在中央公園舉行，市府統計，主場地湧入7.2萬人，中央球場有20.5萬人，市府推薦的周邊15處觀賞點共有10萬人次，總計有37.7萬人同時欣賞台中夜空中的國慶焰火。

國慶焰火提早施放，有民眾在逢甲夜市享用小吃，聽到聲音才衝出來。不少人還在接駁車或捷運上，聽到空中傳來爆破聲響，看到焰火在空中綻放，直呼「怎麼提早放了」。

不少市民在住宅大樓屋頂等著看焰火，也說「還好提早上樓，不然就錯過了」。大批看網路直播的觀眾8點上線，留言嘆「不是8點放嗎？怎麼變成第三幕表演了」。

不過提早20分鐘施放，讓不少原本要在線上欣賞的網友抱怨，聽到焰火已經放了才匆匆就位，也有民眾在逢甲夜市享用小吃，聽到聲音趕緊衝出來，也有人卡在路途中看焰火。也有網友在盧市長臉書回應「看得到焰火，不是戰火就萬幸了」。

市府表示，指國慶焰火活動是國家重要慶典，今晚市長、院長與總統致詞力求精簡，較表定時間提前結束，提早廿分鐘施放焰火，主辦單位隨即進行啟炮儀式並施放卅六分鐘完整焰火，整體流程以安全、順暢為優先。

國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰...
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。圖／台中市政府提供

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