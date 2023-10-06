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中國猴痘新增逾500例 陸委會籲赴中「做好預防措施」

記者廖士鋒／即時報導
台灣陸委會6日晚間在社群媒體貼出針對中國猴痘疫情的提醒。（圖／取自台灣陸委會Line官方帳號）
台灣陸委會6日晚間在社群媒體貼出針對中國猴痘疫情的提醒。（圖／取自台灣陸委會Line官方帳號）

猴痘傳入中國後，藉由性行為等主要傳播媒介，病例數量漸增，台灣陸委會則提醒民眾，8月中國已新增超過500例猴痘病例，赴中旅遊應留意，「請做好預防措施」，也呼籲近期曾前往中國的民眾若有皮疹、水泡等疑似症狀應盡速就醫。

根據中國國家疾控局消息，2022年9月中國報告首例猴痘輸入病例，2023年6月開始出現本土猴痘疫情為106例、7月491例、8月501例，目前全中國20多個省份已有病例。中國官方在中秋節前曾提醒，感染猴痘病毒後，潛伏期為5到21天，多為6到13天，預防猴痘需要避免與健康狀況不明的人員發生性行為，如果發生了高危行為，應做好自我健康監測21天。

陸委會6日晚間在社群媒體當中貼文指出，中國自9月20日起將猴痘納入「乙類傳染病」管理，「如果有計畫要前往中國的民眾，請做好預防措施」。

陸委會也提醒近期曾經前往中國的民眾，若出現皮膚病灶如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應儘速佩戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

公開資料顯示，這是陸委會首次發布針對猴痘的旅遊提醒。

而目前陸委會官網上的「中國及香港、澳門旅遊警示訊息」仍顯示為「黃色」燈號，也就是需要「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」，但理由並不是猴痘，而仍是「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情，以及中國實施「反間諜法」修正案、香港實施「國安法」等。

猴痘 疫情 香港

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