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台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

記者王宏舜／台北即時報導
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索7060萬元(新台幣，約合218萬美元)，一審被依恐嚇取財未遂罪判刑1年2月。台灣高等法院開庭時，蔡稱遭長官施壓，麥當勞律師則出示蔡「嚇死他們」的對話，高院認定夫妻藉勢藉端勒索財物，分別加重為6年5月、5年2月徒刑，夫妻已上訴最高法院。

夫妻對話紀錄顯示，蔡一郎誇口「出價的部分，我很會出的，妳放心」「要先假掰一下，說這部分要看我們幫貴公司省了多少不必要的成本，由貴公司提出合理的補償金額」「剛又騷擾了一些縣市」「我新聞稿正打得爽中～」，而黃櫻慧也不像出庭般低調，反而要老公「衝啊…」「一定要強調我們的身體和心理的損失」「嚇死他們」「好吧！如果之後不行，把我搬出來說我又要發作了，我扮黑臉」，兩人還相互提醒「電腦瀏覽紀錄要刪除」。夫妻倆不甘二審遭重判，8月28日提上訴。

蔡姓夫妻原為火災預防科隊員，可查詢新北市公共場所的消防安全資料，有權指派各消防分隊稽查。高院指出，一審忽略蔡先透過安管系統查得麥當勞裕民店的違規、透過妻子直接指導安檢人員再次稽查而命限期改善，蔡又以公開各分店違規為勒索手段，火災預防科是各消防分隊的上級，與職務相關，因此撤銷改判。

蔡一郎、黃櫻惠2017年3月帶5歲的兒子到麥當勞土城裕民店，兒子攀爬溜滑梯時摔傷骨折，檢方起訴指蔡向麥當勞主管表明身分，利用職務上列出裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中，索賠7千多萬元。蔡揚言若不答應，將對外公布或檢舉，之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

蔡曾和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。東窗事發後，夫妻離職，訴訟期間接連產子，現已有5名子女。

高院審理2年多，法官希望夫妻能向麥當勞致歉，蔡卻回「主動聯絡有風險」；麥當勞指對方完全不聯絡，還說「被害人沒善意」。檢方指出，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索，把人民當作勒索對象，還把責任推給局內長官，浪費司法資源。

蔡一郎則以兒子受傷後在病床哭泣的畫面，稱那是和麥當勞鬥爭的原因，指遭誣陷，狡辯求償是正當權利。

高院批評黃婦為能早日經濟無虞地退休，參與丈夫藉勢「更樂於作為談判壓力」，甚至協助查詢、彙整麥當勞公司其他縣市的公安情事當籌碼，是共同正犯。

麥當勞 高院 退休金

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