孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 接受專訪回應賴佩霞放棄美國國籍表示，放棄公民身分是一件大事，屬嚴肅、不可輕忽之事，並有一套標準程序，因此無法預測需花多長時間，「來申請的人不多，算是很罕見」。

孫曉雅也透露，喜歡去饒河街夜市，是因為她自己的方向感很差，每次去士林夜市都會迷路、找不到想去的地方，但饒河街只有一條街，只要往前、往後走就好。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）接受風傳媒網路節目「下班瀚你聊」專訪，談及美中台關係、疑美論、對台軍售、台灣參與國際組織，以及她個人在台生活點滴等話題，節目今天晚間播出。

針對鴻海創辦人郭台銘副手搭檔藝人賴佩霞放棄美國國籍一事，孫曉雅表示，美國派駐海外機構最重要職責之一，就是保護海外的美國公民 ，放棄公民身分是一個嚴肅步驟、不是可輕忽的事，「我們非常關心和認真對待這件事，這也是一個與政府程序有關的問題」。

孫曉雅指出，她無法預測一個放棄美國公民身分個案，需要花多長時間，但相關程序都公告在官網、國務院網站，有一套標準程序，亦需透過機關辦理；她強調，放棄公民身分是一件大事、並不常發生，「來申請的人不多，算是很罕見」。

談及美國是否可能協助台灣提案，並支持台灣參與世界衛生大會（WHA ）。孫曉雅表示，她不是世界衛生組織（WHO），但她認為台灣的邦交夥伴扮演關鍵角色，且擁有強而有力的聲音，更是台灣在WHA及聯合國體系的官方倡議者，因此不應忽視友邦的重要性。

孫曉雅強調，美國堅信台灣在例如WHA等國際組織，應該要有發言權，因為台灣過去可以參與、現在卻被禁止，這是很不應該的，尤其在疫情期間更是大錯特錯，台灣明明擁有充分的防疫專業知識，世界卻無法從中受益，就只因為台灣被排除在國際論壇之外。