我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿麥卡錫 共和黨強硬派蓋茨擬提案罷黜

西班牙夜店大火13死 28歲女留言：媽我愛你 我們快死了

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

中央社台北1日電
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅接受專訪回應賴佩霞放棄美國國籍表示，放棄公民身分是一件大事，屬嚴肅、不可輕忽之事，並有一套標準程序，因此無法預測需花多長時間，「來申請的人不多，算是很罕見」。

孫曉雅也透露，喜歡去饒河街夜市，是因為她自己的方向感很差，每次去士林夜市都會迷路、找不到想去的地方，但饒河街只有一條街，只要往前、往後走就好。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）接受風傳媒網路節目「下班瀚你聊」專訪，談及美中台關係、疑美論、對台軍售、台灣參與國際組織，以及她個人在台生活點滴等話題，節目今天晚間播出。

針對鴻海創辦人郭台銘副手搭檔藝人賴佩霞放棄美國國籍一事，孫曉雅表示，美國派駐海外機構最重要職責之一，就是保護海外的美國公民，放棄公民身分是一個嚴肅步驟、不是可輕忽的事，「我們非常關心和認真對待這件事，這也是一個與政府程序有關的問題」。

孫曉雅指出，她無法預測一個放棄美國公民身分個案，需要花多長時間，但相關程序都公告在官網、國務院網站，有一套標準程序，亦需透過機關辦理；她強調，放棄公民身分是一件大事、並不常發生，「來申請的人不多，算是很罕見」。

談及美國是否可能協助台灣提案，並支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。孫曉雅表示，她不是世界衛生組織（WHO），但她認為台灣的邦交夥伴扮演關鍵角色，且擁有強而有力的聲音，更是台灣在WHA及聯合國體系的官方倡議者，因此不應忽視友邦的重要性。

孫曉雅強調，美國堅信台灣在例如WHA等國際組織，應該要有發言權，因為台灣過去可以參與、現在卻被禁止，這是很不應該的，尤其在疫情期間更是大錯特錯，台灣明明擁有充分的防疫專業知識，世界卻無法從中受益，就只因為台灣被排除在國際論壇之外。

孫曉雅 WHA 美國公民

上一則

藍白怎麼合？邱毅：柯優先合作對象是他們 答案快揭曉

延伸閱讀

趕不及放棄美籍找隋棠代選副總統？賴佩霞：孫子不會願意

趕不及放棄美籍找隋棠代選副總統？賴佩霞：孫子不會願意
郭台銘找賴佩霞當副手 王偉忠新解：企鵝找北極熊

郭台銘找賴佩霞當副手 王偉忠新解：企鵝找北極熊
反對賴佩霞辭演舞台劇 王偉忠：妳應該咬著牙演了

反對賴佩霞辭演舞台劇 王偉忠：妳應該咬著牙演了
賴佩霞：認識郭台銘2周即搭檔 先生是重要推手

賴佩霞：認識郭台銘2周即搭檔 先生是重要推手

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門