海外後援總會成立 賴清德：就算在野整合也要贏

民主進步黨總統參選人賴清德（前左）下午出席海外後援總會成立大會致詞並授旗。記者蘇健忠／攝影

民進黨 總統參選人賴清德 今晚出席在圓山大飯店舉行的「海外賴清德後援總會」成立大會，現場聚集六大洲、七大國，共19個城市代表到場授證及視訊連線，賴也授旗給榮譽總會長蔡仁泰。賴清德隨後以台語演說，情緒相當高昂，他提醒這場選戰局勢未定，仍在變化中，不管最後是不是四組人或在野整合成一組，他都要贏；提到四組人時，他也提醒支持者「甘A那麼好康（哪有那麼好）」？

今天現場超過500名來自世界各地的台僑擠滿會場，賴清德在現場一一點名，從美洲、歐洲、亞洲、中南美洲到大洋洲各城市，他不斷感謝支持者組成各地海外後援會，他也感謝民進黨前主席卓榮泰、前中油董事長陳金德為他在各地奔走。

賴清德表示，「海外賴清德後援總會」成立大會，連線六大洲、七大國，成立台灣的「日不落國大聯盟」，全球有106個國家及城市的後援會成立，不僅有許多同鄉參與，也感謝各位委員的支持與協助。台灣雖然不大，但在國際上的角色愈來愈重要，因為每個人在台灣出生長大，心與台灣有了連結，對台灣的這分愛使每個人願意為台灣犧牲奉獻，若台灣有需要，大家都願意付出一切，只為了子孫可以在這片土地發展。

賴清德說，他提醒大家對這場選舉要有三項正確認知，首先，這場選舉會影響台灣未來的方向，將決定繼續走民主的路或是走回頭路接受專制獨裁；也將決定台灣要走入世界，還是要走回去鎖進中國。無論是提出和平協議，或是接受一個中國原則、九二共識，未來會走入一國兩制，有些人不敢說，只間接說「兩岸一家親」，這些都不是台灣應該走的路。台灣要邁入世界，應該在民主的路上持續壯大。

賴清德說，這場選舉將影響台灣的民主體制能否延續，也將影響印太地區的和平穩定，大家都很清楚，全世界民主陣營站在一起，大家都面對極權主義威脅，菲律賓、日韓、美國及北約都肩並肩站在一起，提升自己的國防力量，希望發揮民主陣營的力量，以實力來備戰，以備戰來避戰，以實力來達到真正的和平，所以這場選舉只能贏。

賴清德說，再者，這場選戰局勢未定仍在變化中，不論最後是不是四組人參選，他也反問「甘A那麼好康（哪有那麼好）」；或是「三腳督」，甚至可能最後只有兩組，大家要有心理準備，「就算最後在野整合出一組，我們也一定要贏。我們的勝利不是建立在別人的分裂上，勝利應該建立在團結上。」

最後，賴清德說，今年海外的力量前所未有，無論在野黨如何組合，我們都一定會贏，不只總統要當選，立委也要過半，才能確保台灣主權延續，經濟繼續發展。他身為民進黨主席，知道單純靠民進黨力量不夠，因此他提出「民主大聯盟」，包括跨黨派、跨世代、跨領域，只要是人才都邀請參與，包含社會民主黨的苗博雅，以及曾是綠黨的曾柏瑜，他也是318學運的領袖，因此絕對是台灣的生力軍。